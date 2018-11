Byť je mu teprve sedmatřicet let, napsal už desítky orchestrálních i komorních skladeb, složil hudbu k osmi filmům, spolupracoval se zpěvačkou Björk, absolvoval turné s písničkářem Glenem Hansardem a dělal asistenta Philipu Glassovi. Nadcházející víkend přesto představuje v životě amerického skladatele Nica Muhlyho významný milník. V sobotu uvidí jeho operu Marnie, kterou do světa v přímém přenosu vyšle newyorská Metropolitní opera, také diváci českých kin.

Pěvci, kteří před jejími kamerami stojí, občas mluví o zvláštním druhu trémy pramenící z vědomí, že se jejich tváře objeví na plátnech světových biografů. Skladatel Muhly to tak nebere. "Naopak, mně to přijde skvělé," vysvětluje v telefonickém rozhovoru pro Hospodářské noviny. "Mám spoustu přátel ve Francii, Německu nebo Číně, kteří si nemohou jen tak zaletět do New Yorku na operu. Okouzluje mě představa, že stěny Met na jeden den pomyslně zmizí a dovnitř prostřednictvím přenosu nahlédnou lidé z opačné polokoule."

Muhlyho opera, která bude v sobotu na programu, se jmenuje Marnie. Jde o adaptaci stejnojmenného psychosexuálního knižního thrilleru, který roku 1961 vydal britský spisovatel Winston Graham. Do širšího povědomí se látka dostala o tři roky později, kdy ji zfilmoval Alfred Hitchcock. Hlavní roli v příběhu má frigidní žena, která okrádá několik svých zaměstnavatelů a neustále mění totožnost. Později je přinucena se provdat za muže, který je jejím zachráncem i věznitelem zároveň. To postupně vede k odkrytí Marnieiny totožnosti, zážitku z dospívání, který potlačila a jenž vysvětluje její bizarní chování.

Na operu je to zdánlivě složitá látka. Nico Muhly prý ale neváhal, když mu ji před pěti lety nabídl kolega, americký divadelní a filmový režisér Michael Mayer. "Okamžitě jsem si pomyslel, že je to geniální nápad. Marnie žije v nepřetržité lži, přesto není antagonistkou. A má tajemství, o němž sama neví, takže my ho objevujeme s ní. To z ní dělá neuvěřitelně tajuplnou, lákavou postavu," míní Muhly.