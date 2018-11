Pro situaci, kdy dojde k vzácné kombinaci přírodních faktorů, které všechny posilují sílu přicházející vichřice, používají meteorologové už od třicátých let termín dokonalá bouře. Chytlavé sousloví zpopularizovala na přelomu tisíciletí stejnojmenná kniha a především podle ní natočený hollywoodský spektákl a od té doby je slyšet i v jiných souvislostech. Dnes ho jde bez problémů napasovat na podmínky panující na českém pracovním trhu, který zažívá situaci, jakou jsme od restaurace kapitalismu na začátku 90. let ještě nezažili.

Seznamy uchazečů o práci se opět zkrátily, takže oficiální výše nezaměstnanosti klesla na 2,8 procenta. Kdyby se brali v úvahu jen ti, kteří místo opravdu hledají a mohou do dvou týdnů nastoupit do práce (což je podmínka, s níž počítá mezinárodně uznávaná definice nezaměstnanosti), je mezi Čechy v produktivním věku bez práce jen jeden z padesáti. A to celostátně, i se započtením těch nejproblematičtějších regionů. V okresech, kam míří nové investice a kde výroba šlape, se blíží nezaměstnanost k neuvěřitelnému jednomu procentu. Firmy jsou tak závislé jen na přetahování lidí od konkurence či na dovozu pracovních sil z jiných částí země (přičemž ochota dojíždět či stěhovat se spíše klesá) nebo (čím dál typičtěji) ze zahraničí. Takřka každý absolvent je očekáván s otevřenou náručí. Nezaměstnaní téměř zmizeli, vyluxovala je dokonalá bouře.