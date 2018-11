Když Jiří Zimola loni v září začal pracovat na českobudějovické Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE), nepřišel do cizího. Škola založená teprve v roce 2006 mu vděčí za mnohé, co pro ni jako hejtman udělal. Bližší spolupráce započala v roce 2009, kdy kraj na VŠTE převedl areál v Okružní ulici. Kdysi tam bylo učiliště, dnes po rekonstrukci je z něj kampus. Namále měla škola v roce 2010, kdy ji ministerstvo chtělo zrušit. Byl to i hejtman Zimola, kdo se postavil proti. V následujících letech VŠTE například poskytla zázemí krajské společnosti Jikord, odborné ústavy VŠTE se začaly podílet na různých posudcích pro kraj. Jeden posudek školní znalecký ústav zpracoval loni, když se Zimola s kolegy z kraje bránil nařčení ze zneužití veřejných peněz při stavbě chalup u Lipna. Ústav dal štempl, že vše bylo čisté.

Hejtman pomáhal i v cizině. V roce 2016 společně s prezidentem Milošem Zemanem zaštítili pořádání první zahraniční konference spoluorganizované VŠTE, která se uskutečnila v Pekingu. Škola na své půdě založila i Čínské centrum.

Dnes má Zimola na VŠTE na starosti koordinaci marketingu, oblasti public relations, společenských aktivit, spolupráci s místními podniky, s veřejnými institucemi i s dalšími školami. Když ale do funkce nastupoval, říkal, že mohl být i prorektorem. Nechtěl prý místo vzít právě kvůli své lipenské kauze a zmíněnému posudku. Jeho nadřízeným je tak dnes prorektor Vojtěch Stehel. Jelikož jde o člena ODS, lze o Zimolově práci s nadsázkou říci, že se odehrává na půdorysu velké koalice. V jižních Čechách je to dobrá tradice.