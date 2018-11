Chlapi mají v golfu víc peněz, lepší zázemí a lepší servis. Ale kdyby nebylo chlapského golfu, nebude ani ten náš, tvrdí v rozhovoru pro HN nejlepší česká golfistka Klára Spilková.

HN: Co se vám vybaví, když se řekne Amerika? První asociace?

Něco velkého. Ve všem. I ve sportu. Má to mnoho rozměrů: jak se tam sport včetně golfu sleduje, jak se podporuje.

HN: Vybavíte si, kdy jste byla v Americe poprvé?

Bylo mi 12 a byl to můj vůbec první let letadlem. Letěli jsme do West Palm Beach trénovat. Byla jsem z toho nadšená. Třeba tam byl tréninkový green, okolo něj bunkery (písečné překážky, pozn. red.) a v každém byly písky z jiných koutů světa, támhle ze St. Andrews, támhle zase z Masters.

HN: Kdy jste vlastně začala s golfem?

Ve čtyřech letech.

HN: Blížíte se tedy k 20. výročí u tohoto sportu a dá se říct, že jste v podstatě neměla žádný neúspěch, žádné selhání. Všeho, co jste si kdy vytyčila, jste dosáhla. Vnímáte to tak?

Částečně to takto asi jde říct. Byly však i sezony, kdy mi to úplně nešlo. Ale zase když se vám chvíli nedaří, vždycky si z toho něco vezmete. Samozřejmě jsem měla taky spoustu období, kdy jsem si říkala, že se na to vykašlu. Kdy se mi na to hřiště vůbec nechtělo. Někdy to není snadné vymazat, ale učím se s tím pracovat. Hodně funguje, když koncentraci na golf prokládám úplně normálními věcmi. Aby si hlava odpočinula. Život přece není jenom golf. Jsem ráda doma, zajdu si na procházku. Ráda čtu, vařím…

HN: Co jste naposled zajímavého přečetla?

Mám ráda biografie. Moc se mi líbila knížka od Andreho Agassiho Open. A teď jsem dočetla knížku, která se jmenuje Eva. Je to taková spirituální knížka od Williama Paula Younga.

Klára Spilková (23) ◼ Před pár dny zvládla rodačka z Prahy Klára Spilková kvalifikaci na americkou golfovou sérii Ladies Professional Golf Association (LPGA). Příští sezonu tak drobnou usměvavou golfistku čeká kalendář nabitý turnaji v zámoří. Oslavila to docela normálně. "Dala jsem si pivo dvě, po příletu domů pak chleba se sádlem a se škvarky a zase pivo," hlásila.

◼ Po našem středečním povídání se těšila na oběd s celým svým týmem a rodinou. Také na čas s přítelem Martinem Procházkou, který je zároveň jejím fyzioterapeutem. "A chci zkusit ty elektrické koloběžky, které teď jsou v centru Prahy," plánovala absolventka Gymnázia Oty Pavla v Radotíně první dny svých "prázdnin", které brzy vystřídá příprava na novou sezonu.

◼ Rozhovor, který jsme spolu vedli, se po chvíli stočil k úplně jiným věcem, než jsme si v redakci plánovali. Spilková určitě není "jen" sportovkyně. Jednou z věcí, které ji v poslední době zajímají mnohem víc než kdy dřív, je snaha poznat sama sebe. Dokonce jsme se dostali k tomu, co je smyslem života. "My všichni jsme ten smysl už naplnili. Jen samotnou naší existencí, tím, že jsme, jsme ho dosáhli," říká rázně. Je tedy šťastná? Rychlá odpověď: "Ano, občas zažívám pocity jisté blaženosti, naplnění."

◼ Spilková má za sebou 111 turnajů Ladies European Tour (LET), jeden z nich loni vyhrála. V letošní sezoně LET, v tabulce Order of Merit, jí patří 11. místo. Na evropské tour si v letošním roce vydělala téměř 53 tisíc eur (skoro 1,4 milionu korun). Během celé dosavadní kariéry na ní na odměnách za umístění vydělala 414 tisíc eur (v přepočtu téměř 10,7 milionu korun).

◼ Golfovou profesionálkou je od roku 2010. Jedním z jejích dalších velkých sportovních zážitků je účast na olympiádě v roce 2016 v brazilském Rio de Janeiru, kde skončila 48. Co plánuje dál? "Dosud jsem měla pořád nějaké plány, sny. Teď to tak necítím. Chci si užít, jak to je. Užít si sezonu v USA. Když budu klidná a srovnaná, výsledky přijdou a budu se díky tomu i přirozeně zlepšovat," soudí.

HN: A co jste si uvařila?

Koupila jsem si nedávno kuchařku od Kamu. Ta je skvělá. Podle ní jsem se i naučila vařit, řekla bych. Klasiky, které dělá máma, jako guláš a svíčkovou ještě neumím, ale taky se do toho, myslím, jednou pustím.

HN: Svíčková, guláš. Golfistky se nemusí v tomto směru hlídat?

Samozřejmě musí. Když turnaj skončí, člověk si chvíli dopřeje, ale pak se musí omezovat. V obdobích před turnaji zmizí smažené věci, sladké a nahradí je ovoce, zelenina.

HN: Máte pocit, že vám kariéra profesionální golfistky něco vzala, že vám něco bere? Třeba možnost něco vystudovat?

Vždycky jsem si myslela, že půjdu na nějakou vysokou školu, ale začínám mít pocit, že k tomu, aby byl člověk v životě šťastný, školu nepotřebuje. Když je šikovný, vzdělá se a informace si najde i sám.

HN: Jak vypadá váš den v sezoně, v plném zápřahu?

Po ránu jdu hrát, lehký oběd, pak nějaké fyzio, nějaké cviky, jdu na dobrou večeři. Když se podaří mít po hře chvíli čas a jsem na nějakém zajímavém místě, snažím se dělat různé výlety. Pokud je v okolí nějaký park, nějaká přírodní rezervace, jdu se tam třeba proběhnout nebo si tam jdu číst.

HN: Nemáte teď v souvislosti s novou výzvou v podobě LPGA pocit, že byste měla v něčem přidat?

Ne. Jsem dnes dobrá hráčka. Hodně mě posílily dřívější roky, kdy jsem musela dost bojovat o udržení karty na evropské tour. Nemyslím si, že bych teď měla něco dělat jinak, lépe. Jsem spokojená se vším, jak to je.



HN: Tým kolem vás se nebude nijak měnit? Caddie (podavač holí a poradce hráče, pozn. red.) zůstane? S doprovodem při turnajích na greenech jste v minulých letech hodně experimentovala.

Vše by mělo zůstat. Caddie Martin Konečný je jako já velmi citlivý člověk a golf stejně jako já miluje. Když se spolu o golfu bavíme, úplně mu svítí oči. Asi to nás spojuje. On je velkou součástí mého úspěchu a netřeba na tom nic měnit. Budeme muset jen vymyslet, do jaké míry budou lidé kolem mě moci se mnou dál být. Chtěla bych si je všechny nechat 24 hodin denně, zároveň ale mají své další povinnosti, takže některá spolupráce s nimi bude muset být víc na dálku.

HN: Kde budete mít v nové sezoně zázemí?

Nejspíš na Floridě, odkud by to mohlo být relativně blízko do všech míst, kde se LPGA hraje. Můj manažer v té věci už něco připravoval. Trenér za mnou bude dojíždět. Caddie Martin by se mnou měl strávit komplet celou sezonu. Kde budu, bude i on.