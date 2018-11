Světovou ekonomiku ohrožuje hned několik faktorů. Do potíží by ji mohl uvrhnout například plánovaný odchod Velké Británie z Evropské unie, pro nějž doposud není dojednána smlouva, či zvyšování cel ze strany USA pod vedením Donalda Trumpa. Tuzemští podnikatelé se však alespoň zatím větších ekonomických problémů neobávají a své investice spíše navyšují. Vyplývá to z Indexu očekávání firem ČSOB, který zkoumá náladu mezi malými a středními podnikateli a živnostníky.

Podle Petra Mandy, šéfa firemního bankovnictví ČSOB, z výsledků nijak nevyplývá, že by čeští podnikatelé očekávali možný nástup krize. "Zároveň jsou v dnešní době daleko lépe mentálně i fakticky připraveni na případné ochlazení ekonomiky," domnívá se Manda. Tuzemští podnikatelé se podle něj dokázali poučit z krize roku 2008. "Dnes jsou firmy obezřetnější a vytvořily si finanční polštáře," vysvětluje Manda.

Index sestává z dílčích ukazatelů týkajících se vývoje poptávky, očekávání investic či plánu na rozšíření podnikání. ČSOB jej sestavuje každé čtvrtletí. Za letošní třetí kvartál index dosáhnul hodnoty 31,9 bodu (maximum je sto, ukazatel však může jít i do záporných bodů). To je více než v druhém čtvrtletí letošního roku i loňský rok touto dobou. Z pohledu ekonomické aktivity je důležité, že nejrazantněji rostl ukazatel zobrazující předpokládaný vývoj investic. Celkem 49 procent oslovených firem předpokládá, že celkový objem investic za tento rok přesáhne investice roku 2017. Pokles přitom očekává jen necelá čtvrtina oslovených.