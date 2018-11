Manfred Weber se chce stát jedním z nejmocnějších mužů v Evropské unii. Jedním dechem ale neopomíjí zdůrazňovat, že je v jádru obyčejným člověkem z bavorského venkova. "Jedním z mých hlavních cílů je překlenout příkop mezi Evropany a rozhodovacím procesem v Bruselu," říká muž, který by se měl podle očekávání stát kandidátem Evropské lidové strany (EPP) na předsedu Evropské komise. Pokud by uspěl, nahradil by současného šéfa komise Jeana-Clauda Junckera.

EPP, do níž za Česko patří TOP 09 a KDU-ČSL, je nejsilnějším sdružením stran v Evropském parlamentu. Nejvíc mandátů bude nejspíš mít i po evropských volbách, které budou v květnu 2019. Weber by tak měl velmi dobrou šanci na to, že se předsedou komise skutečně stane. V současnosti je předsedou poslaneckého klubu EPP v Evropském parlamentu.

V souboji o nominaci za EPP je jasným favoritem. Ve čtvrtečním hlasování na stranickém kongresu ve finských Helsinkách by měl podle předpokladů porazit svého protikandidáta, bývalého finského premiéra Alexandra Stubba. "Očekávám, že Weber vyhraje v poměru 60 : 40," řekla HN mimo záznam členka administrativy EPP.

Kdo povede Evropskou komisi Volba je demokratická ◼ Evropský parlament chce, aby byl výběr nového předsedy Evropské komise stejný jako v roce 2014, tedy na základě procesu takzvaných vedoucích kandidátů (z německého Spitzenkandidaten). To znamená, že každé sdružení jednotlivých evropských politických stran vybere už před volbami svého kandidáta. Šéfem komise se pak po volbách nemůže stát nikdo jiný než jeden z nich. ◼ Podle europoslanců je to demokratické, protože volič už před volbami ví, kdo by mohl Evropské komisi šéfovat. Kritici namítají, že tím Evropský parlament chce sebrat pravomoci lídrům členských zemí unie, kteří mohou podle pravidel navrhnout jakéhokoliv kandidáta. Zájemců bude víc ◼ Kromě evropských lidovců si svého kandidáta zvolí i socialisté. Už je jasné, že jím bude současný první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. S kandidátem přijdou i zelení, krajní levice a konzervativci. Za ně se o zvolení uchází Jan Zahradil z ODS.

Weber by se chtěl jakožto předseda Evropské komise věnovat posílení bezpečnosti v Evropě a ochrany evropských hranic. "Lidé všude v Evropě, v Praze, v Mnichově nebo v Paříži chtějí vědět, kdo se v Evropě nachází," řekl v červnovém rozhovoru HN.