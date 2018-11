Policie v Česku každoročně pátrá až po desítkách dětí v ohrožení života nebo zdraví. První chvíle od zmizení jsou přitom klíčové. Dávají největší šanci na úspěšné nalezení dítěte, s každou další hodinou pravděpodobnost klesá, po dvou dnech už je minimální. Dobře to ví i dvojice policistů Martin Kaiser a Petr Bureš, která se před lety setkala při práci u kriminálky. Přestože se zaměřovali hlavně na násilné trestné činy, před půldruhým rokem je napadlo přijít s mobilní aplikací, která by policistům pomáhala v pátrání.

"Inspirovala nás třeba aplikace Záchranka, pomocí které si lidé mohou snadno přivolat pomoc zdravotníků. Říkali jsme si, že by bylo dobré, kdyby také policie tyto technologie využívala," popisuje Martin Kaiser, jeden z autorů nápadu na aplikaci Echo. Tu autoři s policisty a vývojáři právě dokončují.

Mohla by pomoct zejména při pátrání po dětech v ohrožení. "Jsou nejcitlivější skupinou populace a rychlost pátrání je u nich naprosto zásadní. Navíc jich není tolik, že bychom uživatele aplikace zahltili," vysvětluje Kaiser. V Česku se každoročně pohřešuje několik tisíc dětí, jen desítky z nich ale spadají do kategorie "dítě v ohrožení", na kterou se zaměřuje aplikace. Jsou to třeba ty, které potřebují léky nebo u kterých má policie podezření, že by jim někdo mohl ublížit.

Aplikace v nouzi Záchranka Kromě chystané aplikace na pomoc policistům s pátráním v Česku už dva roky funguje aplikace Záchranka. ◼ Je přímo napojená na systémy záchranných služeb. Po stisknutí nouzového tlačítka vytáčí číslo 155 a zároveň odesílá záchranářům nouzovou zprávu s polohou člověka a dalšími informacemi. Telefonické spojení s linkou 155 pak zajistí výjezd záchranky. ◼ Pokud se člověk nachází na horách, aplikace Záchranka to podle GPS signálu sama rozezná a odešle nouzovou zprávu i horské službě. O2 SOS Mobilní aplikace O2 SOS zase automaticky vyhledává nejbližší aktivní dobrovolníky vyškolené v poskytování první pomoci a upozorní je na výskyt případu náhlé srdeční zástavy v jejich okolí. ◼ Pokud výzvu přijmou, aplikace je automaticky naviguje k pacientovi a informuje dispečink.

Aplikace bude přímo napojená na policejní databázi. Do mobilu si ji bude moct stáhnout kdokoliv, bezplatně, bez registrace. Když pak policisté do systému zadají nový případ, blikne uživateli na mobilu upozornění s fotkou. "Dostane veškeré informace o hledaném dítěti, které policie sdílí i na svých stránkách. Pokud by pak dítě viděl nebo měl jakoukoliv informaci, která by mohla v pátrání pomoct, stiskem jednoho tlačítka zkontaktujete tísňovou linku policie," popisuje systém Kaiser.