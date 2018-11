Mosty na spadnutí se sice staly symbolem dosluhujícího týmu pražské primátorky Adriany Krnáčové, ale jejich dopad už na bedrech plně pociťuje i vznikající koalice pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu. Kdyby se kterékoli z polistopadových vedení metropole odhodlalo pustit během jediného mandátu do budování dvou nových komunikací přes Vltavu, oslavovalo by se to jako investiční majstrštyk. Ovšem trojlístek Zdeněk Hřib − Jan Čižinský − Jiří Pospíšil nemá v podstatě na vybranou. Tedy pokud nechce, aby se doprava v hlavním městě zcela zhroutila kvůli rekonstrukčním omezením.

Dnešní zanedbaná Praha, rozežíraná zubem času, je zkrátka něco jako Británie před útokem Luftwaffe. Potřebuje Churchilla, který se jí nebude bát naordinovat krev, pot a slzy, ale který ji taky provede slzavým údolím do lepších časů. Nový tým radních, který ve středu představil sebe a své priority, se jako Churchill snaží tvářit. Hodlá dělat nepopulární kroky, komunikovat s veřejností i s opozicí a být transparentní. Jeho plány jsou smělé, jako třeba slib, že za čtyři roky nebudou muset žádné rodiny s dětmi bydlet na ubytovnách, ale budou mít k dispozici obecní byty. Ale také návrat tramvají na Václavské náměstí, miliarda pro zaměstnance škol, stavba městského i pražského okruhu nebo třeba jen důkladná revize městského majetku a smluv. Což je zdroj současné nedůvěry Pražanů k radnici.