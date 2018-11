Před úterními volbami do amerického Kongresu se nemálo Evropanů konejšilo vyhlídkou, že úspěch demokratů omezí ty sklony Donalda Trumpa, které starému kontinentu skoro dva roky dělají těžkou hlavu. Jenže demokraté sice od příštího ledna ovládnou Sněmovnu reprezentantů, ale Evropanům starosti ještě přibydou.

Při zablokované a nadále vzájemně vyhrocené atmosféře mezi dvěma hlavními politickými tábory zbyde nájemníkovi v Bílém domě více prostoru k vlastnímu uplatnění za hranicemi, kde stejně jako v domácí politice své dosavadní zvyky nezmění. Můžeme tedy i nadále očekávat obchodnický přístup a sázku na hru s nulovým součtem.

Po volbách bude americký prezident pro atlantické spojence obtížnějším partnerem, a to v době, kdy evropská politika není v dobré kondici. K její neefektivitě nejnověji přispělo rozhodnutí spolkové kancléřky opustit na prosincovém sjezdu křesťanských demokratů místo šéfky strany. To bude mít nevyhnutelně za následek, že přes rituální veřejné ujišťování o kontinuitě a svornosti bude pozice Angely Merkelové oslabena, dokud se neuspořádají vztahy mezi kancléřkou a novou předsedkyní či předsedou. Pokud by se jím stal její letitý rival Friedrich Merz, nemusí se kancléřka ani dočkat konce celého mandátu.