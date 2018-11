Nový předseda Technologické agentury Petr Konvalinka tvrdí, že v Česku chybí systém, který by udržel mladé vědce v oboru. Považuje to za jednu z věcí, které by chtěl ve funkci změnit.

HN: Kam se Technologická agentura ČR pod vaším vedením posune?

Chtěl bych, aby se v příštích letech stala rozhodujícím místem, přes které půjdou národní dotace na podporu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. Už před mým jmenováním do čela Technologické agentury České republiky rozhodla o centralizaci Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Mým úkolem letos bude zajistit, aby k tomu došlo u ministerstva dopravy a ministerstva životního prostředí, jež dosud svoje vlastní programy neměly. Pod agenturu by se měl přesunout i program ministerstva průmyslu a obchodu. V dalších letech se počítá také s jinými ministerstvy.

HN: O kolik peněz navíc pod správou agentury půjde?

V případě ministerstev dopravy a životního prostředí jde u obou o 300 až 350 milionů korun ročně, v případě ministerstva průmyslu a obchodu to je částka vyšší. Převyšuje výrazně jednu miliardu korun ročně. Za priority a odbornou úroveň programů budou dále odpovídat ministerstva, která budou mít i své zástupce v hodnoticích orgánech a výzkumné radě Technologické agentury.

Petr Konvalinka (58) ◼ Rodák z Mostu vystudoval na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) obor konstrukce a dopravní stavby. ◼ Na fakultě zůstal a v roce 2008 se stal profesorem. V letech 2014 až 2018 byl rektorem celého ČVUT. ◼ Od září 2018 řídí coby předseda Technologickou agenturu České republiky.

HN: Jak velké dotace už agentura přímo rozděluje?

Kromě provozních nákladů ve výši asi 120 milionů korun činí rozpočet určený pro dotace projektů v různých programech v součtu čtyři miliardy korun.

HN: Kolik prostředků český stát z vlastních zdrojů na podporu vědy a výzkumu vydává?

V tomto roce je to částka ve výši 37 miliard korun. Z výrazné části − asi 25 miliard − jde o peníze za výsledky vědeckých výstupů ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích uskutečněných v minulých letech. Ty se přerozdělují institucím, jež se na nich podílely. Pak jsou to peníze pro Grantovou agenturu České republiky, která poskytuje dotace na základní výzkum a velikostí rozpočtu je podobně velká jako Technologická agentura, která podporuje aplikovaný výzkum. Zbývající část jsou resortní programy.