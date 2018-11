◼ FRANCIE

Policie zadržela šest lidí, plánovali útok na Macrona

Šest lidí zadržela v úterý ráno francouzská policie pro podezření, že plánovali útok na prezidenta Emmanuela Macrona. S odvoláním na zdroj z vyšetřování o tom informovala agentura AFP, podle níž mají zadržení vazby na krajní pravici. Protiteroristická jednotka zasahovala ráno ve třech různých departementech: Isére na jihovýchodě, Ille-et-Vilaine na severozápadě a Moselle na severovýchodě země.

◼ ČESKO

MF zhoršilo odhad růstu české ekonomiky

Ministerstvo financí v nové prognóze zhoršilo odhad růstu ekonomiky v letošním roce na 3,0 procenta a příští rok na 2,9 procenta. Po zbytek letoška a v příštím roce úřad očekává obdobnou dynamiku ekonomického růstu jako dosud. V předchozí, červencové prognóze ministerstvo předpovídalo letos růst o 3,2 procenta a příští rok o 3,1 procenta. Loni ekonomika stoupla podle MF o 4,3 procenta.

◼ ČESKO

Důvěra v prezidenta klesla, vláda si polepšila

Důvěra v prezidenta v říjnu klesla o čtyři procentní body na 47 procent, což je nejméně od loňského května, kdy mu věřilo 41 procent lidí. Pohoršili si i starostové a obecní zastupitelstva, nicméně zůstávají pro občany nejdůvěryhodnější. Důvěra v ostatní ústavní instituce včetně vlády se od září zvýšila, u Senátu se nezměnila. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

◼ ČESKO

Soud rozmetal budoucí koalici v Brně-Kohoutovicích

Krajský soud v Brně na základě stížnosti KSČM změnil výsledek komunálních voleb v brněnských Kohoutovicích. Do tamního zastupitelstva se tak s jedním mandátem dostala KSČM na úkor KDU-ČSL, které zůstalo pět křesel. Vyplývá to z rozhodnutí krajského soudu zveřejněného na úřední desce soudu. Dohodnutá koalice KDU-ČSL, zelených a ODS rozhodnutím soudu ztratila těsnou většinu a padá, lidovci patrně skončí v opozici.

◼ ČESKO

V Borušově na Svitavsku se budou opakovat volby

V obci Borušov na Svitavsku se budou opakovat volby. Tři ze sedmi zvolených členů zastupitelstva odmítli složit slib, čímž se počet zastupitelů dostal pod nejnižší přípustnou hranici. Řekl to Stanislav Zemánek, tajemník radnice v Moravské Třebové, která je pro volby v Borušově pověřeným úřadem. Do nových voleb, jejichž termín vyhlásí ministerstvo vnitra, povede obec dosavadní starosta, přestože už nekandidoval. Na věc upozornila Česká televize.

◼ ČESKO

Plán proti znečištění ovzduší by vyšel na 40 miliard

Hnutí Duha představilo plán na omezení znečištění ovzduší z kotlů a kamen. Požaduje zvýšení energetické daně z uhlí nebo změnu pravidel kotlíkových dotací. Odhad potřebných výdajů na kompletní náhradu nevyhovujících kamen a kotlů na tuhá paliva činí zhruba 40 miliard korun. Spravedlivé by podle ekologů bylo stanovit sazbu daně na úroveň ceny emisní povolenky, která dnes podle webu Carbon Pulse činí zhruba 450 korun za tunu CO2 vypuštěnou do atmosféry.

◼ Z TWITTERU

Zavražděný slovenský novinář Ján Kuciak a maltská novinářka Daphne Caruanová Galiziová v Berlíně posmrtně obdrželi německou mediální cenu Zlatá Viktorie v kategorii svoboda tisku.

@RadioEdelmann

Jürgen-M. Edelmann, německý novinář

◼ ČESKO

Výborný chce být předsedou KDU-ČSL

Lidovecký poslanec Marek Výborný bude na březnovém sjezdu strany kandidovat na předsedu. Nynější předseda Pavel Bělobrádek, který KDU-ČSL vede od roku 2010, oznámil, že už svou funkci obhajovat nebude. Výborný řekl, že vedení lidovců potřebuje novou dynamiku.

◼ ČESKO

MPO chce zapojit firmy do zbrojních zakázek

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce nastavit nový systém pro zapojení českých zbrojařských firem do státních zbrojních zakázek ze zahraničí. Návrh ministerstva má dnes projednat vláda. Programy průmyslové spolupráce (offsety) v podstatě ukončila v roce 2012 nová evropská směrnice. Offsety jsou nyní přípustné pouze tehdy, když je jejich použití odůvodněno ochranou podstatných zájmů bezpečnosti členského státu EU.

◼ ČESKO

V zemi je nejvíc e-shopů v přepočtu na obyvatele

Počet e-shopů letos dál rychle roste, na konci roku bude v Česku již 43 000 internetových obchodů. Je to o pět procent meziročně víc. Za nárůstem počtu Čechů podnikajících na internetu je především rychlý růst ekonomiky. Uvedla to společnost Shoptet, na jejíž platformě běží v ČR 15 000 e-shopů. Česko je dlouhodobě zemí, kde je celosvětově nejvíce e-shopů v přepočtu na obyvatele, druhé je Nizozemsko.

◼ ČESKO

Alkohol a tabák může omezit vyšší zdanění

Vysokou míru konzumace alkoholu a kouření tabáku v Česku může podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) pomoci snížit vyšší zdanění a omezení reklamy, zejména na alkohol. Řekl to na setkání odborníků nazvaném Alkohol a tabák v ČR v roce 2018. Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové v Česku denně kouří dva miliony obyvatel a 600 000 pije denně alkohol.

◼ ČESKO

Ministryně práce jmenovala dva náměstky

Novou politickou náměstkyní ministryně práce se stala dřívější náměstkyně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stöcklová (ČSSD). Náměstkem pro zaměstnanost je znovu Jiří Vaňásek. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) je do funkce jmenovala k 1. listopadu. Jentschke Stöcklová nahradila bývalého šéfa protikorupční policie Tomáše Martince. Druhým politickým náměstkem Maláčové je šéf středočeské ČSSD Robin Povšík.

"

Budeme pokračovat ve snahách o podporu organizací producentů a odbytových družstev.

Martin Pýcha

Předsedu Zemědělského svazu ČR včera potvrdila ve funkci na další čtyři roky celostátní konference této organizace.

◼ ČESKO

Šumavě pomáhají tlející stromy, zjistil výzkum

Popadané stromy ponechané k zetlení na některých šumavských místech vytvářejí v okolních jezerech ideální podmínky pro ohrožené rostliny. Jde například o šídlatku v Plešném jezeře. Potvrdil to výzkum, který na Šumavě trval tři roky. Vědci zkoumali vývoj v oblastech na české i bavorské straně hor. Data sbírali v lesích, na loukách, v mokřadech, potocích a jezerech, a to v nadmořských výškách od 300 až po 1400 metrů nad mořem.

◼ ČESKO

Ukrajinský poslanec platil na letišti falešnými penězi

Cizinecká policie v pondělí na pražském letišti zadržela ukrajinského poslance, který se snažil platit falešnou eurovou bankovkou. Policisté ho vyvedli z letadla a zahájili úkony trestního řízení, řekla mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová. Státní zástupce rozhodl o propuštění zadrženého, muž není v pozici podezřelého, uvedl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Podle kyjevských médií šlo o poslance Andrije Lozového.

◼ Z TWITTERU

Maloobchod zpomaluje, průmyslová výroba taktéž, zakázek ubývá. Stále si radní z ČNB myslí, že česká ekonomika udrží své tempo na třech procentech? A že růst sazeb může počkat? Kdepak, nemůže. Na konci 2019 bude už pozdě zvedat sazby, natož 2020.

@HelenaHorska

Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

◼ SLOVENSKO

Opozice zkusila odvolat šéfa sněmovny

Slovenské opozici nevyšel pokus odvolat Andreje Danka z postu šéfa sněmovny. Svůj návrh zdůvodnila mimo jiné tím, že Danko tajil svou rigorózní práci, za niž získal titul doktora práv. Koaliční zákonodárci mimořádnou schůzi o návrhu odvolat Danka ale zablokovali.

"

Neštěstí by mohlo souviset se silnými dešti, které v posledních dnech Marseille sužovaly.

Radnice v Marseille

komentuje pondělní zřícení dvou budov v centru města na jihu Francie. Včera byla v troskách nalezena tři mrtvá těla − jeden muž a jedna žena. Celkem sutiny pohřbily pět až osm lidí.

◼ ŠVÝCARSKO

Po džihádistech se našlo přes 200 masových hrobů

Na území ovládaném dříve radikály z hnutí Islámský stát se v Iráku našlo více než 200 hromadných hrobů s ostatky tisíců těl. Uvedla to Rada OSN pro lidská práva se sídlem v Ženevě. Mezi mrtvými se nacházejí ženy, děti i starší lidé. Přesné číslo lidí pohřbených v těchto hrobech se zatím určit nepodařilo. OSN ale uvádí, že v nejmenším odkrytém hrobě v Mosulu bylo pohřbeno sedm lidí, v tom největším jižně od města nejspíš několik tisíc.

◼ USA

Facebook zablokoval desítky podezřelých účtů

Společnost Facebook v pondělí zablokovala 30 podezřelých účtů na své stejnojmenné sociální síti a dalších 85 na platformě Instagram. Učinila tak jen den před kongresovými volbami v USA. Podle prohlášení firmy by zablokované účty mohly být spojené s pochybnou činností ze zahraničí. Spojené státy v současné době vyšetřují údajné ruské vměšování do volební kampaně před americkými prezidentskými volbami v roce 2016.

◼ Z TWITTERU

Stabilita a bezpečí na západním Balkáně jsou v našem nejlepším zájmu. Rakousko proto plně podporuje vstup Kosova do Evropské unie.

@sebastiankurz

rakouský kancléř Sebastian Kurz po setkání s kosovským prezidentem Hashimem Thacim

◼ BULHARSKO

Kvůli chřipce úřady vybily milion kusů drůbeže

V Bulharsku od začátku roku zlikvidovali kvůli ptačí chřipce téměř milion kusů drůbeže. Přes přísná bezpečnostní opatření se ale infekce v zemi dál šíří. Přiznal to ředitel Bulharského úřadu na ochranu potravin Damjan Iliev. Kromě likvidace drůbeže v ohniscích nákazy je v desetikilometrovém bezpečnostním pásmu zakázán prodej a pohyb vajec a veškerého domácího, divokého i jiného ptactva.

◼ ŠVÝCARSKO

Proti zimnici v Etiopii pošle vakcíny WHO

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyšle do Etiopie 1,45 milionu dávek vakcíny proti žluté zimnici. Reaguje tak na nejnovější nákazu, která propukla na jihozápadě země a vyžádala si 10 mrtvých. Žlutá zimnice je virové horečnaté onemocnění, které způsobuje epidemie a četná úmrtí zejména v Africe či v Jižní Americe. Na nemoc neexistuje lék a podlehne jí zhruba pětina nakažených. V Etiopii jsou její epidemie pravidelné od 60. let.

◼ JAPONSKO

Sebevražd mezi mládeží je nejvíc za 30 let

Počet sebevražd, které v Japonsku spáchají děti a mládež, je nejvyšší za posledních 30 let. Informovalo o tom tamní ministerstvo školství. Od dubna 2016 do března 2017 spáchalo sebevraždu 250 dětí ze základních a středních škol, což je až pětkrát více než v předešlém roce a nejvíce od roku 1986. Děti často hlásí potíže v rodině, šikanu, ale i obavy z budoucnosti. Mnohé z nich však nezanechají dopis na rozloučenou.

◼ Z TWITTERU

Ačkoliv automobilový průmysl nebyl v září hlavní brzdou celého sektoru, vykázal opět meziroční pokles produkce. Zároveň je i společným jmenovatelem slabších maloobchodních tržeb a zahraničního obchodu. Celková výroba aut v posledních měsících v podstatě stagnuje.

@FrantisTaborsky

František Táborský, makroekonomický analytik Raiffeisenbank, mluví o aktuální situaci v českém průmyslu.

◼ TURECKO

Ankara odmítá sankce USA proti Íránu

Turecko se nebude řídit novými sankcemi, které Spojené státy uvalily na Írán, řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Další vlna sankcí podle něj "vychyluje svět z rovnováhy". Spojené státy začaly v pondělí uplatňovat další sankce vůči Íránu. Napětí mezi Teheránem a Washingtonem vyostřil americký prezident Donald Trump, když letos v květnu oznámil odstoupení od jaderné dohody světových mocností s Íránem.

"

Potřebujeme mít jistotu, že nebude existovat pevná hranice s Irskem.

Michel Barnier

Podle vyjednavače EU pro brexit bude unie požadovat takzvanou pojistku pro řešení situace na hranici mezi Irskem a Severním Irskem jako součást dohody o vystoupení Británie z unie.

◼ NĚMECKO

Bavorským ministerským předsedou je opět Söder

Poslanci bavorského zemského sněmu včera zvolili Markuse Södera z Křesťansko-sociální unie (CSU) staronovým ministerským předsedou. V čele vlády spolkové země, která sousedí s Českem, stojí Söder již od března. Ve funkci tehdy nahradil předsedu CSU Horsta Seehofera, který se stal spolkovým ministrem vnitra. Söder nyní povede koaliční vládu CSU se Svobodnými voliči (FW).

◼ EVROPSKÁ UNIE

EU o rok prodloužila své sankce vůči Venezuele

Členské země Evropské unie včera o rok prodloužily svá sankční opatření vůči Venezuele. Do 14. listopadu 2019 tak bude dál platit zbrojní embargo a zákaz vývozů zboží a technologií, které by mohly sloužit k vnitřní represi. Cesty do EU má zakázané a evropský majetek zmrazený celkem 18 jednotlivců, kteří jsou ze svých oficiálních funkcí odpovědní za porušování lidských práv a podkopávání demokracie a vlády práva v jihoamerické zemi.

◼ AFGHÁNISTÁN

Tálibán zabil dalších 20 vládních vojáků

Bojovníci hnutí Tálibán včera zaútočili na pohraniční základnu na západě Afghánistánu a zabili 20 vládních vojáků. Více než 17 let poté, co Američany vedená koalice svrhla tálibánský režim, se afghánská armáda potýká s rekordními ztrátami. Afghánští i američtí představitelé varují, že úroveň ztrát není udržitelná. Podle afghánského ministerstva obrany bylo jen v září zabito více než 500 vládních vojáků.

◼ FINANČNÍ SKUPINY

Kellnerova PPF ohlásila pokles pololetního zisku

Skupině PPF klesl letos v prvním pololetí čistý zisk o 1,9 miliardy korun na 5,68 miliardy korun (220 milionů eur). Celková aktiva skupiny se letos snížila o 7,7 mi­liardy na 978 miliard korun (37,9 miliardy eur). PPF ovládá nejbohatší Čech Petr Kellner a investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, pojišťovnictví, nemovitosti, zemědělství až po biotechnologie.

◼ STATISTIKA

Průmyslu se nedařilo, stavebnictví rychle roste

Průmyslová výroba v Česku podle dat ČSÚ poprvé od března meziročně klesla − o 0,9 procenta. Zahraniční obchod vykázal proti loňskému září o pět miliard nižší přebytek, činil 13,7 miliardy korun. Export se sice zvýšil o 1,8 procenta na 301,8 mi­liardy korun, dovoz ale rostl ještě rychleji − o 3,7 procenta na 288,1 miliardy. Naopak produkce ve stavebnictví zrychlila tempo meziročního růstu na 12,4 procenta po srpnových 11,9 procenta.

◼ ROPA

Rosněfť téměř ztrojnásobila svůj zisk

Společnost Rosněfť, která je největším producentem ropy v Rusku, ve třetím čtvrtletí meziročně skoro ztrojnásobila čistý zisk. Vystoupil na 142 miliard rublů (48,7 miliardy korun) a k jeho růstu přispěla jak vyšší těžba, tak vyšší ceny ropy. Rosněfť se na celkové těžbě ropy v Rusku podílí asi 40 procenty. Denní produkci firma ve čtvrtletí meziročně zvýšila o 3,4 procenta.

◼ MÉDIA

EK firmě Disney schválila převzetí aktivit Foxu

Evropská komise schválila prodej filmových a televizních aktivit americké mediální společnosti 21st Century Fox konkurenčnímu americkému podniku Walt Disney. Ten za ně nabídl 71,3 miliardy dolarů. Disney se ale musí zbavit podílů v televizních kanálech, které má v zemích Evropského hospodářského prostoru, aby nebyla ohrožena hospodářská soutěž.

◼ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Praha plně ovládne Pražské služby

Valná hromada Pražských služeb schválila vytěsnění drobných akcionářů. Město se tak stane jediným vlastníkem společnosti. Praha loni koupila 19,3 procenta společnosti od EP Industries ze skupiny EPH Daniela Křetínského. Ve firmě, která zajišťuje svoz a zpracování komunálního odpadu, nyní vlastní 96,24 procenta. Za podíly drobných akcionářů plánuje město zaplatit maximálně 159,4 milionu korun.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Ryanair bude létat z Brna do Berlína

Z Brna bude možné od dubna 2019 létat do Berlína na letiště Schönefeld. Linku bude provozovat společnost Ryanair dvakrát týdně zatím pouze v letním letovém řádu. Po letech útlumu brněnského letiště se jeho možnosti znovu rozšiřují. Dopravce nabízí dlouhodobě linku na letiště Londýn Stansted a od konce října také do italského Bergama, jiný dopravce zajišťuje linku do Mnichova.

◼ BANKY

Banka Creditas letos ztrojnásobila zisk

Někdejší záložna Creditas pokračuje ve svém druhém roce na bankovním trhu v růstu. Za tři čtvrtletí 2018 se jí zisk meziročně více než ztrojnásobil na 134 milionů korun. Creditas má 50 tisíc klientů. V porovnání se stavem k začátku ledna 2017 je to nárůst na 2,5násobek. Podobným tempem v tomto období rostla i bilanční suma − z necelých 11 miliard vzrostla na více než 30 miliard korun.

◼ NÁPOJE

Skupině Campari se daří díky zájmu o Aperol

Italská nápojová skupina Campari za tři čtvrtletí letošního roku zvýšila čistý zisk o 4,7 procenta na 249,4 milionu eur. Podnik těží z vysoké poptávky po svém oranžovém likéru Aperol, jehož prodej za leden až září vzrostl o 31 procent. Tržby činily 1,2 miliardy eur a bez zahrnutí vlivu změn směnných kurzů a nových akvizic a prodeje majetku byly vyšší o 6,6 procenta.

◼ E-SHOPY

Módní síť Zalando prohloubila ztrátu

Největší evropský módní internetový řetězec Zalando prohloubil ve třetím čtvrtletí meziročně čistou ztrátu na 41,7 milionu eur (zhruba miliarda Kč) z 11,1 milionu eur. Německá firma sdělila, že příčinou bylo příliš dlouhé a horké léto, kvůli němuž si zákazníci začali pozdě objednávat dražší podzimní a zimní módu, a vysoké náklady na vracení zboží.

◼ HRAČKY

Lego vyhrálo spor s čínskými napodobiteli

Dánský výrobce hraček Lego vyhrál v Číně další soudní spor s firmami kopírujícími jeho stavebnice. Čínský soud rozhodl, že čtveřice podniků porušila řadu autorských práv skupiny Lego a dopustila se nekalé konkurence výrobou a distribucí stavebnic Lepin. Soud firmám nařídil zastavení výroby i prodeje. Lego navíc obdrží odškodné kolem 4,5 milionu jüanů (zhruba 15 milionů Kč).

◼ ZIMNÍ AREÁLY

Skipasy podraží v průměru na 599 korun

Denní permanentky ve větších českých lyžařských střediscích pro nastávající sezonu meziročně podraží v průměru o 3,5 procenta na 599 korun pro dospělého, pro dítě na 428 korun. Jde o průměrnou cenu ve 35 největších areálech, které tvoří zhruba 80 procent návštěvnosti. Ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot uvedl, že pokud by se vzala v úvahu také menší střediska, ceny by se zvedly celkově asi o dvě procenta.

◼ ČESKÁ KORUNA

ČNB vystaví zlatou minci v hodnotě 100 milionů Kč

Symbolem oslav 100 let koruny, které se uskuteční příští rok, bude druhá největší zlatá mince na světě, řekl guvernér ČNB Jiří Rusnok. Mince v nominální hodnotě 100 milionů korun z ryzího zlata bude mít průměr 53,5 centimetru a bude vážit 130 kilogramů. K vidění bude od 1. února do 28. dubna 2019 na výstavě pořádané ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Správou Pražského hradu.

◼ AUTA

Toyota zvýšila zisk i počet prodaných vozů

Největší japonská automobilka Toyota Motor zvýšila ve druhém finančním čtvrtletí čistý zisk o 28 procent na 585 miliard jenů (zhruba 117 mi­liard Kč). Oznámila to dnes firma. Zároveň zlepšila celoroční výhled. Tržby společnosti ve čtvrtletí končícím v září meziročně stouply o dvě procenta na 7,31 bilionu jenů (1,44 bilionu Kč). Odbyt se zvýšil na 2,183 milionu vozů z 2,175 milionu před rokem.