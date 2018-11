Na severu Čech nemá Občanská demokratická strana nejlepší pověst. Řadu jejích představitelů v čele s bývalým starostou Chomutova a senátorem Alexandrem Novákem stíhá policie kvůli korupci, ve většině měst strana jen těsně překročila pětiprocentní hranici pro vstup do zastupitelstva. Jednou z výjimek je Kadaň, kde už popáté zvolili starostou Jiřího Kulhánka.

V osmnáctitisícovém městě sevřeném mezi elektrárnami Prunéřov a Tušimice získala ODS v čele s ním rekordních 52 procent hlasů a 15 z 27 křesel v zastupitelstvu. V sousedním Chomutově přitom vybojovala jen dva mandáty.

"Nevládnu, ale spíš pro lidi něco dělám," komentuje úspěch šestapadesátiletý Kulhánek, který do zastupitelstva poprvé vstoupil už v roce 1990 jako člen Občanského fóra. Deset let pak dělal přednostu okresního úřadu. V roce 2002 se vrátil v čele kandidátky ODS rovnou do křesla starosty a v posledních trojích volbách ODS pokaždé dotáhl minimálně k 40 procentům.

I jeho kritici připouštějí, že město vede dobře a vyhýbají se mu aféry. Daří se opravovat historické centrum, vzniklo moderní nábřeží Maxipsa Fíka, bývalé autobusové nádraží se proměnilo na Studentské náměstí. Jeho podobu navrhl student místní průmyslovky. "Když starosta něco řekne, dotáhne to do konce. Vždy se s ním dá mluvit, plní slovo," uvádí Jan Hudák, předseda občanského sdružení Světlo Kadaň, pracujícího se závislými a v sociálně vyloučených lokalitách.