Lanškrounský výrobce laminátových a polygrafických strojů Komfi musel letos v červnu na daních doplatit 6,5 milionu korun. Berní úředníci neuznali společnosti, která své výrobky vyváží do celého světa, daňové odpočty na vědu a výzkum. "Vůbec je nezajímalo, jestli vyvíjíme nové stroje, zaměřili se na formální záležitosti. Nelíbil se jim například způsob vykazování odpracovaných hodin, termín zahájení výzkumu nebo zda všichni pracovníci splňují kvalifikaci," vzpomíná generální ředitel společnosti Karel Matějček.

Podobnou zkušenost má s daňovými odpočty na výzkum mnoho dalších firem. Podnikatelům vadí, že musí předložit výzkumný projekt finančnímu úřadu ještě předtím, než ho zahájí. Během roku často dojde k řadě změn, kvůli nimž se od původního plánu odchýlí. Finanční kontrola jim pak z tohoto důvodu daňovou úlevu neuzná. Mnoho firem kvůli nejistotě proto podporu nevyužívá. Systém, kterým chce stát inovativní podniky motivovat, tak příliš nefunguje.

Příští rok se však mají podmínky daňových odpočtů na výzkum výrazně zjednodušit. Nově by firma projekt detailně popsala až v době, kdy odevzdává daňové přiznání − to už přesně ví, jak při výzkumu postupovala. "Finanční správa pak může kdykoli přijít a projekt zkontrolovat. Už ale podnikatele nenachytá na něčem, co nemohl dopředu předpovědět," říká místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček.