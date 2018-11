Od našeho zpravodaje z USA - Američané včera ve volbách do Kongresu rozhodovali, jak bude na příští dva roky vypadat rozložení moci v jejich zemi. Zda bude platit dosavadní stav, kdy republikáni ovládají Bílý dům i Kongres, nebo zda v zákonodárném sboru převezmou většinu demokraté.

Bez ohledu na výsledek však měla Amerika už předem jistotu, že polovina společnosti bude volby považovat za katastrofu. Pětatřicetiletá Anne včera ráno odvolila v Sykesville v Marylandu. Spěchala do práce a otázka, zda volby mohou něco změnit na ostrém rozdělení USA, ji zastavila v poklusu k autu.

"Obávám se, že ne. V létě jsme byli s manželem v Norsku a teprve tam jsme pochopili, v jakém jsme průšvihu. Vím, že v Evropě máte také své problémy, ale atmosféra u nás je horší," říká Anne.

Její postřeh potvrzují i celospolečenské průzkumy. V šetření pro agenturu AP před volbami 90 procent republikánů uvedlo, že vítězství demokratů by "bylo špatné pro zemi", podle 67 procent by bylo dokonce "velmi špatné". Pohled demokratů je podobný, 70 procent by výhru republikánů považovalo za velmi špatnou věc.

Polarizace společnosti začala už před příchodem Donalda Trumpa do Bílého domu, ale dva roky jeho vlády příkopy prohloubily. Pouze necelá pětina Američanů před volbami věřila, že situace se v příštích dvou letech může zlepšit.