Na pražské burze je možné už týden obchodovat s akciemi realitního fondu Arcona Property Fund. Ten má sídlo v Nizozemsku, ale investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě včetně Česka, kde vlastní celkem čtyři kancelářské budovy. S fondem mohou momentálně investovat bohatí lidé, časem by se ale fond chtěl více otevřít drobným investorům.

Společnost Arcona Property Capital, jež fond spravuje, si od vstupu na vedlejší trh pražské burzy slibuje zvýšení obchodování s jeho akciemi. Možnosti zhodnocovat své peníze přes realitní fondy využívá čím dál více Čechů z řad manažerů, podnikatelů, ale i institucí. A z toho chce těžit i Arcona Property Fund. Ten potřebuje nakupovat administrativní a obchodní centra, aby splnil svůj cíl zvýšit hodnotu fondu ze současných takřka 97 milionů eur na 500 milionů eur do roku 2022.

Podle Burzy cenných papírů Praha budou Arconu následovat další fondy kvalifikovaných investorů. Podle zjištění HN na pražskou burzu plánuje koncem letošního nebo začátkem příštího roku vstoupit například BHS German Real Estate Fund. Ten je navzdory svému názvu český a investuje do tuzemských komerčních nemovitostí.

Guy Barker (59) se v realitním byznyse pohybuje přes 30 let. V roce 2007 založil společnost Palmer Capital Continental Europe, předchůdce dnešní Arcony Capital. Předtím vedl dva roky firmu Invesco Real Estate Europe. Ještě dříve zastával vysokou manažerskou pozici v mnichovské HypoVereinsbank. Pracoval také 13 let pro poradenskou firmu Knight Frank v Londýně a Düsseldorfu.

Arcona chtěla původně na hlavní trh pražské burzy

Arcona Property Fund původně plánoval vstoupit na hlavní trh pražské burzy, a to už na konci loňského roku. V rozhovoru s HN to řekl Guy Barker, výkonný ředitel správcovské firmy Arcona Capital. Ze záměru ale sešlo, protože Česká národní banka (ČNB) podle Barkera měla za to, že fond nesplňuje určité technické požadavky. Přitom Arcona Property Fund, jak Barker podotýká, je už řadu let kotován na amsterdamské burze. ČNB Arconu tedy vloni odkázala na segment fondů kvalifikovaných investorů na pražské burze. "To jsme ale nechtěli, protože většina entit tam je kotovaných z daňových důvodů," vysvětluje Barker. S jejich akciemi se tedy neobchoduje.

Arcona podle Barkera ale naopak chce, aby se s jejími akciemi obchodovalo. A proto uvítala vznik nového segmentu na pražské burze. "Jsme první fond v tomto segmentu a řekl bych, že ne poslední," říká Barker.