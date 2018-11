Společnost Eprávo.cz vyhlásila již pojedenácté výsledky firemního žebříčku Právnická firma roku. Ten přinesl nejvíce cen pro kancelář Havel & Partners založenou Jaroslavem Havlem, dále Weil, Gotshal & Manges pod vedením Karla Muzikáře a Rowan Legal vedenou Martinem Janouškem.

Do přehledu se letos zapojilo 78 právnických firem s celkovými tržbami dosahujícími téměř šesti miliard korun a téměř dvěma tisíci právníků.

Cenu si celkem ve třiadvaceti kategoriích odneslo osmnáct kanceláří. Na hlavních postech meziročně sice ke změně nedošlo, ale v odborných kategoriích se síly na špičce výrazně proměnily. Vůbec poprvé mají mezi výherci převahu domácí kanceláře. Odnesly si patnáct cen z třiadvaceti. Nováčky jsou v oblasti pracovního práva Dvořák Hager & Partners a v nové kategorii Energetika a energetické projekty Řanda Havel Legal. Na výsluní v kategorii veřejných zakázek se po dvouleté pauze vrátila kancelář MT Legal. Další domácí výherci patří k tradičním stálicím žebříčku, KŠD Legal v oblasti sportovního práva, Brož & Sokol & Novák v právu trestním, PRK Partners za oblast bankovnictví a Žižlavský v insolvencích.

Advokáti z Rowan Legal pak letos dohnali v počtu ocenění Havel & Partners, která ztratila loňské vítězné kategorie, ale získala jiné. Naopak cenu si letos po několika letech dominance neodnáší kancelář Čermák a spol. za duševní vlastnictví a Peterka & Partners za působení na mezinárodních trzích.

Přesto zůstává Čermák a spol. jedničkou v nevyhlašované kategorii. Tedy v příjmu na právníka, který u ní vloni činil přes 12 milionů korun.

Z výrazných domácích hráčů si třetí rok po sobě cenu neodnáší ani Glatzová & Co. a podruhé v řadě ani Randl Partners. Poslední z velkých domácích kanceláří, Kocián Šolc Balaštík, se žebříčku ani letos neúčastnila.

Pokud jde o segment mezinárodní advokacie, jsou mezi vítězi poprvé od roku 2014 (kdy získali hlavní ocenění) právníci z Allen & Overy, a to za kapitálové trhy. Poprvé po pětileté pauze se pak vrátili i Clifford Chance, a to v klíčové kategorii Fúze a akvizice. Vůbec poprvé se pak mezi vítězi objevila kancelář Taylor Wessing, a to za klient­ské služby.

Tradiční vítězství za developerské a nemovitostní projekty připadlo Dentons, v oblasti daní Rödl & Partner a v oblasti arbitráží či hospodářské soutěže Weil, Gotshal & Manges. Se skleněnou plastikou a titulem Právnická firma roku se oproti loňsku rozloučili právníci ve Weinhold Legal, Deloitte Legal a White & Case.