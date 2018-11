Premiér Andrej Babiš je znovu tlačen k tomu, aby se vyjádřil ke svému obvinění v kauze Čapí hnízdo. Podle informací, které s odkazem na materiály policie a státního zastupitelství zveřejnil zpravodajský portál iRozhlas.cz, se trestní stíhání Babiše opírá o deset důkazů. Někteří poslanci ČSSD premiéra vyzývají, aby na to reagoval. Babiš se však k uvedeným důkazům vyjádřit nechtěl.

"Očekával bych, že premiér nebude mlčet a bude celou řadu věcí vysvětlovat. Mám pocit, že se chce promlčet do nějaké další fáze, ale to je špatně, politik má komunikovat a má odpovídat," řekl místopředseda ČSSD a pardubický hejtman Martin Netolický. "My si o tom budeme povídat, vyslechnu si názor kolegů, pokud bude pochybností více a nebudou se veřejně vysvětlovat, tak to může zahýbat koalicí," dodal.