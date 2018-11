Zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů má podle ministerstva práce a sociálních věcí návrh nových pravidel pro sdílení pracovního místa, takzvaného job sharingu. Díky tomu, že se o jednu pracovní pozici budou moci dělit dva a více zaměstnanců, chce stát posílit sladění rodinného a pracovního života. To by mělo usnadnit návrat do práce rodičům s malými dětmi, ale i pomoci zajistit více zkrácených pracovních úvazků pro seniory nebo zdravotně postižené.

Návrh ministerstvo zařadilo do připravované novely zákoníku práce, kterou vládě plánuje poslat nejpozději v únoru. Podle právníků jím vyplní vakuum, které ohledně job sharingu v českém právním rámci zatím panuje. Dohoda o sdílení pracovního místa mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem i rozvrh práce, který si mezi sebou dohodnou pracovníci zapojení do sdílení, budou muset mít povinně písemnou formu. Práci by si zaměstnanci měli podle návrhu rozvrhovat sami. Směny by si měli plánovat maximálně na čtyři týdny dopředu a rozvrh budou muset nadřízenému dát nejméně týden předem. Když se nedohodnou včas, může jim rytmus, v němž se budou v práci střídat, určit šéf.

Aby nová právní úprava nezůstala jen na papíře, zvažuje ministerstvo práce, že sdílená místa podpoří i finančně. Podpora má zatím jen mlhavé obrysy, nejspíš by ale mohlo jít o mzdové dotace pro firmy. "Příspěvky by mohly být poskytovány na všechny zaměstnance, kteří se budou na pracovním místě střídat," uvádí mluvčí resortu Barbara Hanousek Eckhardová.