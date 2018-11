Ratifikace Istanbulské úmluvy budí v Česku obrovské emoce. Sice jde o úmluvu proti násilí na ženách, ale leckdo ji považuje za zakuklené zlo. Například za "paklíč", kterým má být zavedena "genderová koncepce, jež rozkládá lidskou osobu a destabilizuje lidství", jak to v citaci sekretáře italských biskupů Nunzia Galantina formuloval ve svém blogu arcibiskup Dominik Duka. Takže zkusme několik klidných argumentů, proč to tak není a proč smlouvu i v Česku přijmout.

1. Argument věcný. Istanbulská úmluva chce pomoci vyřešit jednu z velkých bolestí nynějšího světa. Násilí na ženách je reálný problém a těžko popřít, že se ho dopouštějí převážně muži − často za zavřenými dveřmi "tradičních rodin". Je pravda, že naše zákony proti násilí jsou kvalitní a Istanbulská úmluva je nijak nezmění. Přesto přihlásit se k ní není zbytečné. Říkáme tím, že o přetrvávajícím problému víme, nepodceňujeme ho a jsme ochotni ho řešit.

2. Argument výchovný. Není to tak, že Istanbulská úmluva staví ženy proti mužům, jak tvrdí její odpůrci. Pouze informuje muže, který se nerozpakuje ženu praštit či jí jinak ublížit, že to není nic, na co má nárok. V širším smyslu se úmluva vymezuje proti představě mužské superiority. Vzhledem k tomu, jaké objektivní nerovnosti ženy v české společnosti čelí (domácí násilí, platová diskriminace, skleněný strop), je to aktuální i u nás.