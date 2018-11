Pět let po zahájení intervencí České národní banky proti posilování koruny se ekonomové nemohou shodnout na tom, zda byly zapotřebí či nikoliv a jak velký pozitivní či negativní dopad na ekonomiku měly. Shoda panuje snad jen v tom, že měly skončit podstatně dříve než na jaře 2017. Centrální banka začala regulovat kurz koruny v obavách z deflace. Koruna tehdy významně posilovala, ekonomika byla v pokrizové fázi, rok 2013 byl posledním, kdy si prošla propadem. Následný rychlý růst ekonomiky i zaměstnanosti lze alespoň částečně přičíst právě slabé koruně. Obecně také platí, že slabá koruna výrazně pomohla exportérům, kterým na pár let zvýšila zisky. To je ta dobrá zpráva.

