Bankovnictví je jeden z oborů ekonomiky, které jsou silně vystaveny digitalizaci. Konkurenční prostředí i tlak klientů nutí peněžní domy investovat do vývoje různých podob elektronického či mobilního bankovnictví a digitálního placení.

Vliv moderních technologií se stále silněji projevuje ve vztahu mezi bankou a klientem. "V posledních dvou až třech letech pozorujeme, že se proces velmi zrychlil," popisuje svou zkušenost Martin May ze společnosti Principal engineering. Věci, o kterých před dvěma až třemi lety mluvili lidé ze start-upů, jsou dnes podle něj trendem i v bankovních domech.

O své zkušenosti mluvil May na diskusi Hospodářských novin, která se konala v návaznosti na konferenci Banking in Motion 2018. Tu organizovala 22. října Česká bankovní asociace a HN byly jejím me­diálním partnerem. Tématem diskuse byly právě změny, které v bankovním světě způsobuje nástup moderních technologií.

Internet usnadňuje příchod konkurence

Debata HN V návaznosti na konferenci Banking in Motion 2018 se debaty zúčastnili Miroslav Zámečník (analytik ČBA), Tomáš Potměšil (KPMG Česká republika) a Martin May (Principal engineering). Debatu moderoval šéfredaktor HN Martin Jašminský.

Jedním z průvodních jevů současného vývoje je podle Martina Maye z Principal engineering fakt, že oproti době před 10 či 15 lety IT řešení zlevnila. "Kdybyste zahodil to, co za sebou banky vlečou, a stavěl IT znova, tak to bude levnější," podotknul na diskusi May.

Miroslav Zámečník, ekonomický analytik České bankovní asociace, zase zmínil nástup cloudu. Banky si místo pořizování vlastního hardwaru pronajímají vzdálená úložiště u prověřených provozovatelů a přesouvají do nich své systémy. "Proniknout do jiné branže bývalo velmi náročné na kapitál," poznamenal během debaty Zámečník. To se nyní začíná měnit.

Zvlášť patrné je to v případě start-upů, které fungují primárně v prostředí internetu. "Když máte dobrou službu, proniknout do telefonů lidí je snazší než postavit síť padesáti poboček," řekl May.