V rámci boje s klimatickými změnami se ani Česko nevyhne tlaku na zvyšování podílu obnovitelných zdrojů. Vláda nyní připravuje strategii, jak nové evropské cíle pro rok 2030 naplnit. Hodně se přitom sází na solární elektrárny na střechách, vítr, spalování biomasy a hlavně dříve tolik obávaný biometan.

"Střešní a fasádní fotovoltaiky a větrné elektrárny dokážou během 10 až 15 let vyrábět minimálně tolik elektřiny jako nový jaderný blok, ale přinejmenším šestkrát levněji," říká šéf Komory obnovitelných zdrojů Štěpán Chalupa, který se jednání také účastní. Vítr a slunce dovedeme podle něj dobře doplňovat a zálohovat vodními, bioplynovými či plynovými elektrárnami.

Nové "zelené elektrárny" se nyní v Česku téměř nestaví. Hlavním důvodem je to, že nové zdroje už pět let nedostávají téměř žádnou podporu. Vláda zejména kvůli solárnímu boomu z let 2009 a 2010 ročně za podporu těch starých zaplatí kolem 45 miliard korun.

Ministerstvo průmyslu pod vedením náměstka Reného Neděly už několik měsíců pracuje na národním klimaticko-energetickém plánu. Ten musí do konce roku poslat Evropské komisi. Obsahovat by měl závazky, kterými chce Česko přispět k cílům EU pro rok 2030.