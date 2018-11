V příštích volbách bude hlavní souboj o směřování Česka probíhat mezi pravicovou ODS a levicovým ANO, prohlásil po komunálních volbách předseda ODS Petr Fiala. Výsledky sestavování koalic na radnicích ovšem o souboji na život a na smrt zrovna nesvědčí. Z třinácti krajských měst budou ODS a ANO spoluvládnout hned v devíti. Zdá se, že si obě formace v komunále docela rozumí. Jak to tedy s tím střetem je? Nepadnou si nakonec do náruče i celostátně?

Na jednu stranu se dá říci, že tu nejde o velkou politiku, lokální koalice uzavírají všichni se všemi. Také je pravda, že jsou města, kde se ANO s ODS skutečně posekaly (Brno, Ostrava, Jihlava). Jenže případů, kdy si Fialova a Babišova formace vyšly vstříc, aby se dostaly k moci, je mnohem více. I v Praze, která je celostátní politice asi nejblíže, by se nejspíš dohodly, kdyby na to měly dost hlasů v zastupitelstvu. Výslednice přitažlivých sil mezi ODS a ANO je, zdá se, větší než výslednice sil odpudivých.

Vlastně to není nic divného. Obě formace se sice v mnohém liší (ODS je stranou demokratickou, u ANO o tom lze úspěšně pochybovat), ale v jednom si jsou velmi podobné. Jde o technokratické partaje, které se shodují, že by občanská společnost měla do správy věcí veřejných mluvit co nejméně. Bylo to vidět na kampani v Praze, kde se jak ANO, tak ODS prohlašovaly za strany "profesionálů" a vymezovaly se proti "aktivistům" (podle nich třeba sdružení Praha sobě, ale i piráti). Babišovo "nechte nás makat, prostě to zařídíme" se příliš neliší od tradiční klausovské nechuti vůči nezávislým iniciativám, která je stále součástí DNA občanských demokratů.