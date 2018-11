Evropská investiční banka (EIB), jejímž úkolem je podporovat hospodářský rozvoj v Evropské unii výhodnými úvěry, jedná s českým ministerstvem průmyslu o vytvoření fondu na zateplování nehospodárných budov patřících státu − od škol a úřadů až po provozovny České pošty. Kdyby šlo vše hladce, stát by polovinu potřebných peněz na takové projekty mohl z fondů EIB čerpat už za rok.

Fond by disponoval prostředky kolem jedné miliardy eur (25,8 miliardy korun). Viceprezident EIB Vazil Hudák to řekl na pondělním briefingu v Praze, během výroční konference banky. Podle Hudáka půjde o vytvoření "investiční platformy", do které by vložily peníze EIB, stát, fondy EU i komerční banky. Zde by si pak půjčovaly společnosti jako například divize ČEZ ESCO, pomáhající firmám s úsporami. Přes ně by se financovaly projekty na zvýšení úspornosti budov státu a veřejné správy.