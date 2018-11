Technicky vzato jsou dnešní volby v USA volbami do jedné třetiny Senátu a celé sněmovny. Z historického hlediska mohou zásadně ovlivnit politiku nejen Spojených států, ale celého euroatlantického prostoru − a to na dlouhá léta dopředu.

Demokraté mají šanci, že získají většinu ve sněmovně, v Senátu spíše ne. Pokud uspějí, začne opět trochu fungovat slovutný americký systém brzd a protiváh a federální parlament začne prezidenta Donalda Trumpa činit odpovědným za jeho kroky v úřadu prezidenta. Bude se tak dít nejspíš formou vyšetřovacích komisí, dlouhých veřejných slyšení, unikajících informací a dalších nevábně vonících jevů, které si pamatují asi jen ti, kdo zažili aféru Watergate.

Demokraté by tak ale rozhodně nemohli například zabránit znovuzvolení Donalda Trumpa do prezidentského úřadu za dva roky. Samozřejmě by to ale měl mnohem těžší. Na druhou stranu, kdyby demokraté začali blokovat prezidentova rozhodnutí, mohl by na ně v kampani před volbami v roce 2020 svalit očekávané zpomalení ekonomiky.

Pokud ale republikáni obhájí většiny v obou komorách Kongresu, budou to Trump a jeho stoupenci brát jako potvrzení svých pravd a svého způsobu politického boje. Tímto směrem také Trump vede v posledních dnech kampaň na podporu republikánských kandidátů. Nejde mu o to, získat politický střed na svoji stranu, ale o sebepotvrzení u svých voličů, aby v roce 2020 mohl úřad získat znovu a dovršit proměnu světa, v němž je sebestředná, až sobecká "Amerika na prvním místě" a mezinárodní pořádek se vrací k období od široké spolupráce do stavu všichni proti všem.