Dopravních nehod v Česku přibývá a opravy aut jsou stále dražší. Pojišťovny se proto pustily do zdražování povinného ručení. Česká asociace pojišťoven očekává, že na konci letošního roku bude průměrný řidič platit za rok 2869 korun, tedy o 3,4 procenta více než loni.

Většina pojišťoven nezvyšuje ceny plošně každému, zaměřuje se především na takzvané rizikové skupiny řidičů. "Nejvyšší nárůst je u klientů, kteří již v minulosti způsobili škody. Růst zaznamenáváme v průměru o více než 200 korun, zatímco u klientů bez opakovaných minulých škod jde většinou o nižší částky," vysvětluje pojistný matematik České kanceláře pojistitelů Petr Jedlička.

Zdražování pocítí i část řidičů, kteří sice dosud žádnou nehodu nezavinili, pojišťovny je však přesto považují za rizikové klienty. Jedná se především o mladé do třiceti let. Zatímco loni podle statistik ČAP řidiči osobních aut před dovršením tohoto věku platili v průměru 4874 korun ročně, letos už to bude 5512 korun.

Na konečnou výši pojištění vozu má vliv také to, kde jeho majitel bydlí a po jakých silnicích jezdí. Obecně více platí lidé žijící ve městech a vůbec nejdražší je Praha. Statistiky ukazují, že právě v hlavním městě má průměrný český řidič největší pravděpodobnost, že se připlete do dopravní nehody nebo že mu vůz někdo jiný poškodí například při parkování.

Čím více informací, tím lepší cena

Cenu ručení naprostá většina pojišťoven určuje podle několika jednoduchých kritérií. Vedle věku, bydliště a případného počtu nehod má na výslednou částku vliv především způsob využití vozidla, objem a výkon motoru.

S nástupem moderních technologií se však pojišťovny začínají dívat i na další skutečnosti. Podle ČAP začnou ve vyšší míře využívat například informace o najetých kilometrech, frekvenci a rozsahu přestupků, data ze systémů monitorující styl jízdy i vybavenost vozidel aktivními asistenčními systémy. Řidiči, kteří umožní pojišťovně přístup k těmto a dalším datům, budou platit méně.

Allianz loni zabodovala v anketě Pojišťovací inovátor s takzvaným pojištěním na míru. Podle fotek tachometru kontroluje počet ujetých kilometrů, a kdo řídí méně, dostane levnější pojistku. "Daří se nám získat klienty, kteří jsou možná svátečními řidiči, ale jsou velmi zodpovědní a riziko případné nehody se u nich minimalizuje. Není to však jediné třídicí kritérium, vstupují do toho i ta tradiční, jako je lokalita a podobně," řekl v rozhovoru pro HN šéf Allianz Dušan Quis.

Pojišťovny se snaží najít nové metody, jak lépe rozpoznat zodpovědné řidiče a ideálně je přetáhnout konkurenci. To povede k větším rozdílům cen mezi bezproblémovými a rizikovými řidiči.

Autoservisy zvedají ceny