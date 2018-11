Automobilový průmysl čekají v příštích letech významné změny. Kromě ekologičtějších vozů přichází na trh stále dokonalejší asistenční systémy. Ty by do budoucna měly dospět až do fáze, kdy by auto mělo být zcela samostatné. Samořiditelné automobily ale významně zamávají s pravidly autopojištění.

Česká asociace pojišťoven vypracovala analýzu nástupu autonomních vozidel. V té se zabývá nejen vlivem na pojištění, ale i etikou nebo právem. Podle zprávy skrývají autonomní vozidla velký potenciál ve snížení nehodovosti − zhruba 84 procent nehod je způsobeno řidičem.

Zásadní otázkou, která by se podle zprávy měla řešit prioritně, je, kdo bude mít odpovědnost za škodu, která provozem autonomního vozidla vznikne. Podle současné legislativy je za ni zodpovědný provozovatel vozidla − to může být samotný řidič nebo například firma, pro kterou jezdí. Je otázka, do jaké míry bude moci v budoucnu právě on ovlivnit, jak se bude vozidlo chovat.