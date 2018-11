Zbytečné regulace znepříjemňují život maloobchodu v Česku. Změnit to chce nový prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Nehodlá sice vést se svým okolím nikam nevedoucí války, zároveň ale tvrdě hájí zájmy obchodních řetězců, které jsou prý v Česku vůči zemědělcům a potravinářům ve slabším postavení.

Podle Prouzy se zisky místních zemědělců a potravinářů za poslední desetiletí zvedly o 40 až 50 miliard korun. "Obchodníci nemají větší zisky než výrobci," tvrdí Prouza s tím, že od roku 2010 patří tuzemští dodavatelé potravin do trojice nejrychleji rostoucích mezi státy v celé EU. "Jedna věc je marketingový příběh chudého zemědělce a druhý realita tvrdých čísel," dodává. Věří, že to budoucí novelizace zákona o významné tržní síle nakonec změní.

HN: Kdo vás oslovil, abyste byl šéfem Svazu obchodu a cestovního ruchu?

Nabídka přišla od obchodních řetězců i některých lidí z cestovního ruchu. Hledali člověka, který udrží viditelnost svazu po Martě Novákové, dokáže hledat řešení a komunikovat se státem. Máme zájem věci řešit, nemá smysl pokračovat v nikam nevedoucích válkách.

Tomáš Prouza (45) ◼ Absolvent Vysoké školy ekonomické založil v roce 2000 ekonomický web Peníze.cz. Už když bylo Prouzovi 31 let, vybral si ho Bohuslav Sobotka jako svého náměstka na ministerstvo financí, kde mimo jiné připravoval vstup Česka do eurozóny. ◼ V roce 2007 patřil ke spoluzakladatelům finančně poradenské společnosti Partners. Od roku 2012 pracoval ve Světové bance a žil ve Washingtonu. ◼ V letech 2014 až 2017 byl na Úřadu vlády státním tajemníkem pro EU a v květnu 2016 se stal i prvním koordinátorem pro digitální agendu. ◼ Letos v říjnu převzal vedení Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky.

HN: S kým?

Při přípravě legislativy, při debatách o prodeji českých výrobků ve chvíli, kdy ani nejsou na trhu dostupné. Všichni ukazují na obchodní řetězce, ale ten problém je někde jinde − u řady základních potravin čeští zemědělci ani nedokážou pokrýt poptávku a požadovanou cenou konkurovat výrobcům ze zahraničí.

HN: Přišel jste z pozice státního tajemníka pro EU jako člověk blízký premiérovi Sobotkovi. Jste ještě členem ČSSD?

Členství ve straně jsem přerušil, protože není správné, abych byl v téhle funkci straníkem.

HN: Když se sociální demokracie rozhodovala, jestli vstoupí do vlády s Andrejem Babišem, ještě jste členem byl. Jak jste v referendu hlasoval?

Nehlasoval. Byl jsem zrovna v zahraničí, a jelikož se fyzicky hlasovalo na schůzích, tak jsem ani hlasovat nemohl.

HN: Vypadá to, že jste za politikou zavřel dveře.

Už jsem si politické kolečko udělat dvakrát. Byl jsem náměstkem na ministerstvu financí a státním tajemníkem pro EU. A vždycky jsem se vrátil do soukromého sektoru. Česká tradice je třikrát a dost, takže se možná ještě jednou do politiky vrátím. Rozhodně to ale nebude za jeden, dva nebo pět roků.

Advokát obchodníků ◼ S úsměvem přiznává, že má rád americký seriál House of Cards. Z životopisu Tomáše Prouzy je zároveň dobře vidět, že mu působení na pomezí politiky, lobbingu a podnikání vůbec nedělá problémy a spíše si ho užívá. Možná také proto si ho zástupci obchodních řetězců a hoteliéři vybrali jako svůj hlas směrem k vládě a vůči zemědělcům a potravinářům. ◼ Nový prezident Svazu průmyslu a cestovního ruchu ČR nahrazuje Martu Novákovou, která zamířila do vlády Andreje Babiše. Prouza je naopak spjatý s érou premiéra Bohuslava Sobotky. Za něj byl státním tajemníkem pro evropské záležitosti, kde jako takzvaný "šerpa" objížděl evropské metropole. ◼ Přesvědčený příznivec zavedení eura a Evropské unie nevylučuje, že se v budoucnu bude chtít do české politiky vrátit. Zatím ale přerušil členství v ČSSD a hodlá se věnovat svazu.

HN: Co teď bude s vaší firmou EU Politics Advisory, kterou jste založil?

Dohodl jsem se s kolegy, že pokud přijdou s vlastním projektem, potáhnou firmu dál. Jinak ji uspíme.

HN: Hned po jmenování do čela svazu jste říkal, že se chcete věnovat regulacím. Co je pro český maloobchod největší problém?

Třeba regulace otevírací doby o některých svátcích. Tenhle zákon se totálně nepovedl, protože nikdo netuší, kdy je nebo není otevřeno. Nevyhovuje to ani zaměstnancům, kteří by raději šli za příplatek do práce. Místo toho oddřou všechno večer předem, protože se lidé na poslední chvíli vrhnou do obchodů. Naši členové jsou v tomhle pragmatičtí, pokud by lidé o svátcích nenakupovali, tak obchody neotevřou. Druhé velké téma je zákon o významné tržní síle, který v Česku nechrání malé proti velkým, ale potravináře proti obchodníkům. Přitom u řady výrobků má významnou tržní sílu potravinář, který může diktovat řetězcům. Trh v Česku je mnohem rozdrobenější než v západní Evropě a mezi řetězci panuje tvrdá konkurence. Pět největších má v Česku tržní podíl pod 50 procent. Třeba v Británii je to 70 procent.

HN: U velkých výrobců to může být argument. Naprostá většina dodavatelů je ale vůči řetězcům v horším postavení.

Proto je dobře, že je v legislativě povinnost splatnosti faktur během třiceti dnů. Evropská debata se však vede ohledně ochrany malých vůči velkým. Někdy to je obchodník vůči velkému dodavateli. Jindy dodavatel vůči velkoobchodu. Regulace v Česku zůstala na půli cesty. Díky připravované evropské směrnici půjde zákon opravit a dát mu původní smysl. Má smysl chránit malé proti velkým. Ale ne vždycky je tím velkým obchodník.

HN: Jak by se to mělo v zákoně definovat?

Evropská směrnice mluví o malých a středních podnicích, které mají nárok na ochranu. Z toho bych vycházel.