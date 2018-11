Doposud nikdo jasně a racionálně nezdůvodnil, v čem se zkvalitní exekuce, tedy vynucení soudního rozhodnutí, které povinný ignoruje, tím, že věřiteli bude výrazně omezen počet exekutorů, jimž může vymožení své pohledávky svěřit. Systém exekucí a exekutorů byl konstruován jako odpověď na zjevnou nevynutitelnost práva u nás. A s různými legislativními úpravami funguje.

Právo výběru exekutora je výhodné pro věřitele a v podstatě neutrální pro dlužníka. Věřitel si může najít exekutora, který mu lidsky i technicky vyhovuje. Třeba tím, že jeho sídlo je poblíž jeho sídla či bydliště, tím, že personálně a technicky zvládá exekuce ve věším rozsahu, je-li věřitel třeba obchodní společnost s více pohledávkami, je schopen realizovat i mobiliární exekuce, do kterých se některým exekutorům nechce atd. Prostě svoboda a relativně velmi dobře fungující systém.

Před několika lety se ale začaly šířit fámy o tom, že exekutoři mezi sebou soutěží, a tak, sice v mezích zákona, vykonávají exekuce přísně (sic!). Pokud vím, šířili je přesně ti, kteří o věci vůbec nic nevěděli, ale jsou schopni z masového vraha udělat oběť justičního systému jen proto, že měl těžké dětství. Případně exekutoři, kteří cítili v teritorialitě reinkarnaci socialistického hesla "Každý podle svých možností, každému podle jeho potřeb". Nikdo ale neuvedl, v čem konkrétně se projevuje negativum soutěže exekutorů. Oproti zhruba milionu exekucí ročně byly uváděny příklady v jednotkách, kdy mělo dojít k excesu. A to ještě mnohdy mediálně "přifouknuté".

Analýza stále chybí

Mimochodem neexistuje žádná analýza, v níž by bylo uvedeno, že na X exekucí ročně připadá N pochybení exekutorů a navrhovaná teritorialita tuto chybovost sníží o Y procent. Tedy přesvědčivý argument o tom, že žádaná legislativní změna je racionální opatření s důvodně očekávatelným efektem. A ne jen kanalizace iracionálních emocí. Za ta léta, co se o teritorialitě mluví, už něco takového mohlo (a mělo) ležet na stole jako zdůvodnění, proč měnit něco, co funguje.