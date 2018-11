Slunce zapadlo, nad pouští zablikaly hvězdy a stadion se rozsvítil do kombinace zlata a zelené barvy islámu. Obří obrazovka ve tvaru královské koruny zazářila a brána pod ní vyplivla do ringu prvního zápasníka. Největší světová asociace wrestlingu, americká World Wrestling Entertainment (WWE), přijela do Saúdské Arábie předvést svoji show, kvůli které ji už více než 30 let sledují fanoušci na všech kontinentech.

Tentokrát ale nešlo jen o nablýskanou podívanou na pomezí sportu, cirkusu a zápletek z dojemných telenovel. Wrestlingová asociace si přijela pro peníze do země, kterou svět hlasitě kritizuje kvůli nedávné vraždě novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Turecku, podpoře radikálního islámu, vojenské invazi do sousedního Jemenu a porušování lidských práv. WWE byla pod tlakem, aby akci zrušila. Byznys ale nakonec převážil, a show nazvaná Crown Jewel se v hlavním městě království v pátek odehrála.

"Pokračovat v plánu bylo neskutečně těžké rozhodnutí, vzhledem k tomu odpornému zločinu," prohlásila Stephanie McMahonová, ve WWE odpovědná za rozvíjení značky. "Šlo o čistě obchodní rozhodnutí," zdůraznila pro stanici Sky News. Asociace má se Saúdy lukrativní smlouvu na 10 let, dvě letošní show (první byla už v dubnu) jí mají vynést až 40 milionů dolarů.

Fanoušci WWE vyčítají, že vydělává v zemi, jejíž faktický vládce, princ Mohamed bin Salmán, je podezřelý z příprav vraždy novináře, který jeho režim kritizoval. Navíc žil v USA a psal pro místní deník Washington Post. Nemůžete přece brát peníze od podezřelých z vraždy, rozčilují se Američané. Chášukdží vešel na konzulát v Istanbulu 2. října a zmizel, Saúdská Arábie přiznala jeho vraždu po 14 dnech, účast oficiálních míst na ní ale odmítá.