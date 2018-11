Firmy v Česku budou mít i v příštím roce možnost uměle snížit své zisky a tím se vyhnout placení vyšších daní. Evropskou směrnici, která bojuje proti praxi, kdy si majetkově provázané společnosti navzájem půjčují peníze a o zaplacené úroky si pak snižují daně, mělo Česko přijmout do konce letošního roku. Pravděpodobně to však nestihne.

Tuzemská verze směrnice je součástí balíčku daňových změn pro příští rok. Jednání o návrhu zákona jsou ve sněmovně téměř na začátku. Zákon tak poslanci a senátoři schválí zřejmě až v průběhu příštího roku. "Firem se zdaňovacím obdobím shodným s kalendářním rokem se tak změna fakticky dotkne až od roku 2020," říká daňový poradce a partner ve společnosti KPMG Daniel Szmaragowski.

Společnost, která dnes například splácí půjčku u banky, si může o uhrazené úroky snížit základ daně a tím i finální daň z příjmů právnických osob. Finanční úřady je považují za daňově uznatelný náklad, jejich objem přitom není prakticky nijak omezen. Právě to evropská směrnice mění, když zavádí pro uznatelné úroky limit. Důvodem je zneužívání půjček k takzvané daňové optimalizaci.

V případě, že suma úroků překročí 30 procent provozního zisku podniku, budou si společnosti v budoucnu moci dát do nákladů úroky maximálně do výše tří milionů eur (necelých 80 milionů korun). Ministerstvo financí zvolilo pro firmy nejmírnější variantu, kterou Brusel umožňoval. Podle nejpřísnější verze by si firma mohla dát do daňového přiznání jen úroky v hodnotě milion eur (skoro 26 milionů korun).