Tuto scénu znají nejen tisíce řidičů, kteří jezdí například na lyže do Alp: od německo-rakouské hranice u Kufsteinu až za Innsbruck není možné jet rychlostí více než 100 kilometrů v hodině. Podobných úseků, kde je jinak obvyklá rychlost 130 km/h omezena kvůli ochraně ovzduší právě na stovku, je v Rakousku víc.

Pro auta na elektřinu ale toto omezení brzy padne. Na rozdíl od vozidel se spalovacími motory budou moci 130kilometrovou rychlostí jezdit bez hrozby pokuty. Nové opatření má začít platit na přelomu roku. Týká se úseků v délce 440 kilometrů, tedy asi pětiny rakouské sítě dálnic a rychlostních silnic. "Elektromobily jsou v provozu všeobecně bez emisí," vysvětluje rakouské ministerstvo pro udržitelný rozvoj a cestovní ruch.

Opatření má zároveň přitáhnout více lidí k elektromobilům. Kritici mimo jiné tvrdí, že to může zvýšit riziko nehod. "Chceme lidi přesvědčit o tom, že se vyplatí přejít k elektroautu v mnoha ohledech," uvedla lidovecká ministryně Elisabeth Köstingerová. Jedním z dalších kroků by mělo být například bezplatné parkování pro elektromobily či možnost jezdit ve vyhrazených pruzích pro autobusy. Rakousko chce do roku 2030 vypouštět o 36 procent oxidu uhličitého méně než před 13 lety.

U našich jižních sousedů ale existují od srpna i dva úseky dálnice A1 mezi Vídní a Salcburkem, kde se smí jet 140 − bez ohledu na to, jestli jde o elektroauto či ne. Zatím jde o pilotní projekt, který by se mohl rozšířit i na další úseky. Čelí však kritice nejen kvůli emisím, ale i bezpečnosti.