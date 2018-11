Když minulý týden přišla ministryně průmyslu Marta Nováková a následně i premiér Andrej Babiš s možností odložení výstavby nových jaderných bloků, byl to pro mnoho lidí šok. A šéfka úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová si myslí, že je to chyba.

Až doteď se několik let hovořilo o tom, že s výstavbou by se mělo začít co nejdřív. "Současná vláda si jednoduše kupuje čas na rozhodnutí. Protože se jí nechce říct rozhodné ano, jdeme stavět, či ne, nejdeme stavět," říká v rozhovoru pro HN Drábová. "Ale na druhou stranu se jim nedivím. Situace v tomto oboru je dnes tak složitá, že asi jakékoliv rozhodnutí může být v budoucnu odsouzeno jako špatné," říká.

Podle ní je nutné říci co nejdříve ano či ne, aby se na to mohla česká energetika připravit. "Může to být obojí, nemám nějakou výraznou preferenci, jestli nové bloky v Česku stavět, nebo nestavět. To je na lidech, kteří vytvářejí energetickou koncepci státu. Ale je potřeba stát někam nasměrovat a začít pracovat na řešení," říká Drábová.