Svět bankovnictví a pojištění má mnoho společného. Dobře je to vidět v ČSOB, která si zakládá na propojení obou oborů přímo pod jednou střechou a z většiny i pod jednou značkou. V pobočkové síti ČSOB coby banky si tak klient může sjednat třeba i pojištění. "V rámci konceptu bankopojištění se snažíme poskytnout skrze jedno fyzické místo celý balíček služeb, a to způsobem, který je jednoduchý a pochopitelný," vysvětluje John Hollows, generální ředitel skupiny ČSOB. Vedle hypotéky tak klientům ČSOB může přímo nabídnout i další finanční produkty spojené s bydlením, jako je například pojištění zakoupené domácnosti.

Propojení bankovního a pojišťovacího světa se však neodehrává jen v pobočkách, ale i v útrobách banky. ČSOB například před několika lety zavedla takzvaný bankopojišťovací scoring. Na základě informací o tom, jak klient zachází se svým osobním účtem u ČSOB, dokážou odborníci za pomoci analýzy velkých dat propočítat jeho rizikovost coby řidiče. Když tedy algoritmy naznačí, že by mělo jít o svědomitého klienta, mimo jiné třeba na základě počtu trvalých příkazů zřízených z osobního účtu, dostane na pojištění auta slevu.

Peněžníci na vlnách algoritmů

Fungování bankopojišťovacího scoringu přitom poukazuje na další významný trend, který se v ČSOB projevuje podobně jako v dalších bankách. Jde o stále rostoucí roli IT. A to jak z pohledu personálního, tak z pohledu fungování bankovních produktů. "V našem IT oddělení zaměstnáváme přes tisíc lidí, takže bychom mohli tvrdit, že v České republice jsme poměrně významnou IT společností," vysvětluje Hollows. "Oblast, kterou jsme v této společnosti pro skupinu KBC silně rozvíjeli, je datová analýza," dodává.

Mimochodem, vedle účtů, půjček a pojistek dnes ČSOB nabízí třeba i službu ČSOB NaDoma, která uživatelům umožňuje dálkové ovládání chytré domácnosti. Vybavení obydlí chytrými senzory by navíc do budoucna šlo propojit s pojištěním domácnosti − a snížit na jeho základě cenu pojistek.

Právě mobilní aplikace jsou symbolem toho, jak se vliv IT stále více projevuje v kontaktu mezi finančními institucemi a klientem. "Doba, kdy jsme klientům mohli diktovat, jak s námi mají komunikovat, už skončila," říká Hollows.