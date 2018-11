Martin Žáček sleduje tuzemský pojistný trh z první řady už přes dvě dekády. Absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT nejprve působil v akademickém prostředí, od roku 1995 však byl členem představenstva pojišťovny Uniqa. V roce 2008 se stal jejím generálním ředitelem.

Může tak dobře srovnávat, v jakém stavu se tuzemské pojišťovnictví nachází. Podle něj je schopné pružně inovovat, a to i díky tomu, že za sebou české pojišťovací domy netáhnou dědictví starých informačních systémů. "Jsme schopní velmi rychle reagovat na trendy, které dnešní doba přináší," říká Žáček.

Uniqa letos pod jeho vedením vyhrála v soutěži Nejlepší pojišťovna 2018 v kategorii Nejlepší neživotní pojišťovna.

HN: Jak byste zhodnotil letošní rok na domácím pojistném trhu?

Byl náročný z hlediska nové legislativy. Pojišťovny se musely vypořádat s dvěma velmi důležitými normami. Tou první je nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, které pro pojišťovny znamenalo velké investice do IT a zásah do mnoha smluvních vztahů a přenastavení řady interních procesů. Došlo i ke vzniku nových pozic, jako je osoba pověřence pro ochranu osobních údajů. Druhou je převedení evropské směrnice o distribuci pojištění IDD do české legislativy. Má začít platit 1. prosince a pojišťovny se na ni intenzivně připravovaly.

HN: A jak loňský rok probíhal z ekonomického pohledu?

Co se týče vlastního byznysu pojišťoven, jednou z určujících oblastí je pojištění aut. Ekonomice se daří, takže rostly prodeje automobilů, a pojišťovny tak mají co pojišťovat. Nárůst mezd se ale výrazným způsobem promítl do takzvané škodní inflace, což znamená, že roste cena, kterou pojišťovny za havárie vyplácejí. Do škod na zdraví i plechových škod se cena práce přímo propisuje.