Hypoteční trh se po vlně regulací ze strany České národní banky začíná ochlazovat. Letošní zájem o půjčky na bydlení viditelně zaostává za loňským rokem. Během prvních devíti měsíců si lidé podle údajů Fincentrum Hypoindexu sjednali necelých 75 tisíc hypotečních úvěrů za 159,7 miliardy korun. Loni za stejné období banky poskytly více než 82 tisíc úvěrů za 168,3 miliardy.

Propad bude podle analytiků pokračovat i nadále kvůli drahým bytům a přísnějším pravidlům ČNB, jež začala platit v říjnu. Právě kvůli nim dorazilo minulý měsíc do bank nejvíce klientů od prosince 2017 − celoroční propad to ale nezachránilo. Řada lidí se obávala, že by za nových podmínek již na hypotéku nedosáhla, a proto ve větší míře podepisovala úvěrové smlouvy v září. Banky díky tomu očekávají i silnější říjen, posléze však již varují před možným propadem zájmu.

Výše úvěru − včetně všech dalších už čerpaných půjček − nesmí od října podle nových pravidel překročit devítinásobek žadatelova ročního čistého příjmu a splátka nesmí převýšit 45 procent jeho čistého měsíčního příjmu.

"Očekávám, že dojde k výraznému propadu objemu i počtu nových hypoték," myslí si Vladimír Staňura, poradce České bankovní asociace pro otázky bydlení. Na úvěr na bydlení by kvůli říjnové regulaci podle ČBA nedosáhl každý pátý ze žadatelů, kteří si vzali hypotéku loni. To znamená zhruba 22 tisíc lidí.

Kvůli regulaci hypoték se výrazně zkomplikovala cesta k vlastnímu bydlení především lidem, kteří si chtějí pořídit nemovitost v Praze. Právě tam v posledních letech rostly ceny nemovitostí nejrychleji, a to dvouciferným tempem. Průměrná cena nových prodaných bytů v metropoli ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 15,5 procenta na 96 tisíc korun za metr čtvereční. Podle realitního portálu Realitymix.cz dnes starší byt o rozměrech 60 metrů čtverečních v hlavním městě stojí přes pět milionů korun.