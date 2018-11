Raiffeisenbank, objemem aktiv pátá největší banka v Česku, pokračuje v zavádění technologických novinek. Za nejbližší plán označuje její šéf Igor Vida nasazení nového mobilního bankovnictví. "Před rokem jsme zcela změnili naše internetové bankovnictví a za dva měsíce klientům dáme i možnost stáhnout si úplně novou mobilní aplikaci," říká v rozhovoru pro HN šéf Raiffeisenbank Igor Vida. Podle něho bankovní služby v mobilu zažívají boom a jeho jednoznačným cílem je, aby digitální služby byly pro klienty co nejjednodušší.

HN: Jak se za poslední rok změnily služby bank pro klienty?

Bankovní služby se dramaticky mění a zrychlují se. Banky vylepšují internetové bankovnictví a boom zažívá mobilní bankovnictví. V některých bankách už klienti ze svého účtu mohou ovládat účty u několika jiných bank a zároveň se rozšířila jednodušší možnost bezkontaktní platby mobilem namísto užití klasických plastových karet. Všechny významné banky se také připravují na zavedení takzvaných okamžitých plateb.

HN: Co to přesně znamená a kdy tyto služby svým klientům nabídne Raiffeisenbank?

V reálu jde o zrychlené platby, kdy se platba z účtu klienta jedné banky připíše na účet klienta v jiné bance v řádu vteřin, a to i v noci či o víkendu. S ohledem na řadu dalších projektů, které aktuálně řešíme, začne Raiffeisenbank okamžité platby nabízet v druhé polovině příštího roku. Při poskytování této služby je důležité, aby do projektu bylo zapojeno více bank. Jenom tak bude mít novinka pro klienty smysl. Proto počkáme, až bude službu nabízet i konkurence. Určitě nebudeme mezi prvními.

HN: Za jakých podmínek banky budou okamžité platby nabízet?

Vysvětlovat klientům, že za platbu, která probíhá digitálně, by měli platit, by bylo dost obtížné. Banky až na výjimky poskytují tuzemské běžné bezhotovostní platby v rámci svých účtů zdarma a neumím si představit, že to bude jinak s okamžitými platbami.

HN: Co dalšího teď bankovní sektor nejvíce řeší?

Zpřísnění pravidel hypoték, ke kterému došlo od října, a o kolik výnosů tím můžeme příští rok přijít. Společným tématem je také oznámení příchodu bezkontaktních mobilních plateb Apple Pay, které budou následovat v Česku už fungující Google Pay. Respektive jde spíše o hledání postoje, který k řešením od technologicky vyspělejších a mnohonásobně větších firem zaujmout. Některé nadnárodní bankovní skupiny, včetně té naší, se snaží vyvinout vlastní aplikace. Interně u nás na toto téma probíhá několik projektů a stále se rozhodujeme, jakou cestou se nakonec vydáme. Pro systémy Android bychom chtěli vyvinout vlastní aplikaci a tu v první polovině příštího roku spustit, pro systém IOS se více přikláníme k využití Apple Pay.

HN: Bude nejnovější zpřísnění hypoték znamenat pokles zisku bank?

Těžko říct. U bank silně zaměřených na hypotéky k tomu dojít může. My sami odhadujeme pokles nových hypoték ve srovnání s letošním rokem o desetinu, přičemž snížení výnosu z hypoték bychom rádi nahradili například větším prodejem spotřebitelských úvěrů.