Od našeho zpravodaje z USA - Výrobní haly a komíny se rýsují proti zatažené, šedivé obloze, na kraji silnice víří pod botami černý prach a v sevřeném údolí je ve vzduchu cítit uhlí. Ocelové město, zmocní se vás tísnivý pocit. Jenže pro místní, pro lidi z městečka Braddock v Pensylvánii, asi dvacet kilometrů jižně od Pittsburghu, je fungující ocelárna něčím, bez čeho si život nedovedou představit.

Podnik americké společnosti U. S. Steel Corpora­tion přežil všechna hubená desetiletí, kdy řada jiných těžkých provozů od 70. let postupně zkrachovala. Skvělá zpráva je pro místní i to, že továrna, fungující nepřetržitě od roku 1875, kdy ji zde průmyslník Andrew Carnegie otevřel, začala znovu prosperovat. A jak hlásí nápis "We are hiring" u vjezdu do areálu, hledá nové zaměstnance.

Lidé mají jasno, komu za to vděčí. "Donaldu Trumpovi, jeho tarifům," je přesvědčen sedmatřicetiletý zaměstnanec místní koksárny, který novináři s podáním ruky řekne křestní jméno Don. Cla, která americký prezident letos na jaře uvalil na dovoz oceli (25 procent) a hliníku (10 procent), mají podle něj správný efekt.

"O domácí, americkou ocel je větší zájem, firma má více peněz a rozšiřuje výrobu," tvrdí Don, že Trumpovi se daří plnit závazky z předvolební kampaně 2016, kdy oznámil, že do míst, jako je právě Braddock, dokáže přivést nová pracovní místa. A pro Dona, který má dvě děti a se ženou se dříve báli, aby ho firma z práce nepropustila, je to zároveň jasný důvod, proč bude příští úterý 6. listopadu ve volbách do amerického Kongresu hlasovat pro republikány.

Z hlavy si sice nevybaví jména kandidátů, ale to prý pro něj není podstatné. "To nestuduji, protože jde o to, aby tam bylo co nejvíce republikánů, aby bránili Trumpa a jeho politiku před demokraty," říká Don a potvrzuje tím základní pravidlo takzvaných "midterm elections". Tedy voleb do Kongresu, které se konají na konci druhého roku úřadu nově zvoleného šéfa Bílého domu, uprostřed jeho volebního období. V USA jsou vždy odrazem toho, jak voliči posuzují prezidentovo vládnutí.