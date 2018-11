Většina Evropanů si minulou neděli přeřizovala hodinky o šedesát minut nazpět. Někteří možná s pocitem, že je to již úplně naposledy. To však stále není jisté. Původní plán Evropské komise sice počítal s tím, že by k ukončení střídání letního a zimního (tedy standardního) času mělo dojít již v příštím roce, rakouské předsednictví však nyní přišlo s návrhem odložit to až na rok 2021. Komisařce EU pro dopravu Violetě Bulcové se rakouský nápad příliš nezamlouval, komise by se podle ní ráda držela svého prvotního prohlášení.

Mírný pokrok v rámci velké unie. Symbol akceschopnosti Evropské unie se ze zrušení letního času zjevně nestane. Komise si sice u té části veřejnosti, která dvakrát ročně kvůli posunu času brblá, udělala oko, ale na další politické body si bude muset počkat. Sladit postoje téměř tří desítek členských států je něco úplně jiného než spustit internetovou anketu.

Rakušané však nejsou jediní, kterým přijde rušení střídání času poněkud uspěchané. Pokud má skutečně skončit příští rok, je potřeba učinit rychlá rozhodnutí. Komise po ministrech požaduje, aby návrh dohody připravili do prosince. Europarlament a státy by pak o něm mohly hlasovat do příštího března, do konce dubna by pak měl každý stát oznámit, pro jaký čas se rozhodl.

Jednotlivé státy však chtějí ještě před tím vyslechnout své občany a organizace a debatovat s nimi, jaké řešení je nejvhodnější. Na to však už nezbývá příliš času. Český ministr dopravy Dan Ťok proto již v rozhovoru pro Lidové noviny podpořil iniciativu Rakouska na odložení konce střídání času na rok 2021. "Návrh, který přednesla Evropská komise, je nedomyšlený, až nebezpečný. Nebezpečný v tom smyslu, že komise říká: My navrhujeme, ať se to udělá rychle, ať je to už příští rok, ale vy členské státy se mezi sebou dohodněte," vysvětloval Ťok.

O konci střídání času spolu zástupci vlád členských států debatovali vůbec poprvé tento týden v rakouském Štýrském Hradci. A podobně jako Ťok se vyjadřovali i další ministři dopravy. Rakouský šéf dopravy Norbert Hofer zdůraznil, že rychlé rušení střídání času může způsobit komplikace i některým společnostem. Problém může například vznikat při stanovování leteckých řádů. "Letecké společnosti nám říkají, že na přípravu potřebují nejméně 18 měsíců," řekl Hofer.