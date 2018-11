Princové obvykle vystupují jen v pohádkách. Saúdský korunní princ se však bez problémů zabydlel v té nejvšednější realitě světové politiky. Jak se mu to povedlo? Když bylo Mohamedu bin Salmánovi něco přes dvacet let, pokusil se o vlastní obchod. A aby přesvědčil soudce, který mu nechtěl podepsat spornou smlouvu, položil prý na stůl nábojnici. Tato historka po léta obíhala mezi diplomaty v Rijádu, za její pravdivost nikdo neručí, ale věřit jí jsou ochotni i informovaní lidé. Vysvětluje ostatně mnohé z toho, co se dnes děje.

Vystrašený soudce si prý stěžoval u tehdejšího krále Abdulláha a ten divokého synovce vykázal načas od dvora. Dnes je Mohamedovi 33 let a je považován za nejmocnějšího muže v zemi, a tedy i na Arabském poloostrově. V posledních letech se o něm psalo jako o nadějném reformátorovi země mentálně uvízlé v minulosti. Po aféře s vraždou novináře Džamála Chášukdžího, zabitého začátkem října na saúdskoarabské ambasádě v Turecku, se ale tón změnil.

O princi Mohamedovi se soudí, že je inteligentní, ale také pyšný, netrpělivý, a někteří dodávají, že i krutý. A ještě jiní lidé dodávají, že má podivuhodný talent pro špatná rozhodnutí.

32 milionů obyvatel má Saúdská Arábie. Z toho 10 milionů tvoří cizinci, kteří do země přijeli za prací. Nejmocnějším mužem království je korunní princ Mohamed, formálně vládne jeho otec Salmán. 55,3 tisíce USD je hrubý domácí produkt země na hlavu za rok 2017. To řadí Saúdskou Arábii na 21. místo na světě. 266 miliard barelů jsou prokázané zásoby ropy v zemi. Na celém světě

je to 1,7 bilionu barelů. Arábie

jí denně vyváží 10 tisíc barelů, což je nejvíce na světě. 11,3 procenta HDP dávají Saúdové na obranu. Země je druhým největším dovozcem zbraní po Indii. Připadá na ni sedm procent veškerého nákupu zbraní a munice na světě.

Od svých četných bratranců − a vlastně i mnoha jiných saúdských vrstevníků − se liší i tím, že má minimální mezinárodní zkušenost. Na západní univerzity v poslední generaci vyrazily se státní podporou desítky tisíc mladých Saúdů (i Saúdek!) a řada princů také dokázala vybudovat úspěšné podnikatelské kariéry. Mohamed vystudoval doma a většina jeho činností se nějak týkala politiky a správy, většinou v blízkosti jeho otce, současného krále Salmána.

Podle oficiální verze patřil už od základní školy až po studium práv k vynikajícím žákům. Přesto ho málokdo považoval za uchazeče o zásadní úlohu v dějinách pouštního arabského království. Souvisí to však i s tím, jak země do nedávné doby fungovala.

Jedna z jejích potíží spočívá v tom, že nelze říci, kde končí vládnoucí rodina a kde začíná stát. Soukromé záležitosti Saúdů jsou s těmi vládními propleteny už od vzniku Saúdské Arábie v roce 1932 jako osobního panství patriarchy rodu Abdula Azíze. Když v roce 1953 zemřel, zanechal po sobě více než čtyři desítky synů zplozených se dvěma desítkami manželek. Moc se pak dědila výhradně v rámci druhé generace, mezi bratry. V posledních desetiletích se k moci dostávají sedmdesátníci a osmdesátníci, současnému králi Salmánovi je třiaosmdesát. Není tedy divu, že se mluví o příliš velkém vlivu jeho syna Mohameda, zatím "jen" korunního prince.

Země se ocitla na křižovatce i z jiných důvodů. Ekonomika je vážně postižena "ropnou chorobou", společnost je navíc silně zasažena vlivem ultrakonzervativního wahhábitského hnutí, s nímž Saúdi uzavřeli mocenskou alianci. Čekalo se proto na zachránce lodi mířící k útesu. A přišel Mohamed.