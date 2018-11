Lákat mladé praktické lékaře na venkov jen penězi zřejmě nestačí. Více než dotace by je přesvědčilo, kdyby měli jistotu, že tam dobrou práci najde i jejich partner. Ukázal to průzkum spolku Mladí praktici a pracovní skupiny venkovského lékařství České lékařské společnosti, jehož předběžné výsledky mají HN k dispozici. "Čekali jsme to, ale ne v takové míře. Vysoko se umístila také kvalita škol pro děti. Až za tím byly finance," uvedl David Halata, předseda pracovní skupiny a praktik z horské vsi Hošťálková na Vsetínsku.

Zatímco práce pro partnera by zvýšila motivaci odejít na venkov u 77 procent dotázaných, jednorázová dotace od ministerstva zdravotnictví by pomohla přesvědčit 57 procent z nich, byt od obce pak 63 procent. Dotazník vyplnilo 200 mladých praktiků před atestací.

V posledních letech je obor všeobecného lékařství populární, roční počty atestujících praktiků se pohybují okolo dvou set. Před deseti lety přitom šlo jen o 80 lidí. Venkov ale zatím personální zlepšení nepocítil. Výsledky šetření naznačují proč. "Určitě stojí za úvahu, zda to není nějaký indikátor kvality života na venkově a jestli není potřeba řešit tuto problematiku na celospolečenské úrovni," podotkl Halata s tím, že práci pro partnera a dobrou školu těžko zařídí odborná společnost či ministr zdravotnictví.