Pražský developer T.E koupil atraktivní pozemky u kampusu Masarykovy univerzity v Brně. Parcely o velikosti 2,5 hektaru v městské části Brno − Starý Lískovec doposud vlastnila skupina RSJ, jejímž podílníkem je miliardář Karel Janeček. Ta jako důvod jejich prodeje uvedla změnu strategie v realitním byznysu. "Do budoucna chceme u větších projektů působit jako finanční partner a stavět společně s velkými a zkušenými developery," sdělil HN Lukáš Musil, člen představenstva RSJ. Kolik RSJ z prodeje získala, firmy neuvedly, ale podle investorů znalých tamního trhu půjde o nižší stovky milionů korun.

Brněnské pozemky jsou součástí většího rozvojového území, které město nazývá Západní brána. To si mezi sebou dělí město, olomoucký investor Unicapital a nově také developer T.E. Město Brno plánuje na své části stavět obecní byty, přičemž část z nich má být družstevní. Území by v budoucnu měla také protnout nová tramvajová trať z Osové ulice do univerzitního kampusu.