Od soboty přijdou Evropanky o peníze. Ne že by jim přestala chodit výplata, ale když se roční ženské příjmy porovnají s mužskými, Evropankám peníze vystačí jen do 3. listopadu. V Česku je rozdíl v průměrných příjmech mužů a žen ještě větší, pohybuje se okolo 22 procent a po Estonsku je druhý nejvyšší v Evropě. Češky tak pomyslně přestávají vydělávat už 13. října. Na nižší mzdy doplácejí celý život, projeví se to i na výši penze. Rozdíly prohlubují závislost žen na druhých, podle statistik jsou nejvíce ohrožené samoživitelky a osamělé seniorky.

Nerovnost často vytvářejí firmy, které ženám dávají za srovnatelnou práci méně peněz, i přesto, že zákon diskriminaci zakazuje. V některých zemích už proto vznikají zákony nové, firmy podle nich musí zveřejnit, jak ženy a muže odměňují, Česko zatím taková pravidla nemá. Firmám ale zoufale chybí lidi, proto se ve snaze přilákat více lidí hlásí k transparentnosti samy. Na stírání rozdílů navíc tlačí ministerstvo práce a sociálních věcí i ombudsmanka. S platovou diskriminací na stejných pozicích se v Česku setkala polovina lidí, uvádí letošní průzkum agentury Ipsos.

Pokud chce firma prokázat, že k odměňování žen i mužů přistupuje stejně, může využít nezávislého auditu. Například poradenská společnost PwC se spojila se švýcarskou nadací Equal Salary a na základě revize platů uděluje zaměstnavatelům certifikáty. Ucházet se o to mohou i firmy se sídlem v Česku. Podle Johannese Smitse, personálního ředitele švýcarské pobočky PwC, pomáhá audit firmám v potírání diskriminace i ve vytváření obrazu férového zaměstnavatele. Pro společnost s dobrou pověstí pak lidé pracují raději.

24,6 procenta byl v Česku podíl žen ve vedoucích pozicích za rok 2017 podle dat Eurostatu. Výsledek je třetí nejhorší mezi státy Evropské unie. Jde o ženy z představenstev společností a generální ředitelky podniků i o finanční, obchodní či výrobní ředitelky.

Úspěch tabákové značky

Zatím jedinou tuzemskou společností, která auditem úspěšně prošla, je tabákový koncern Philip Morris. Podle ředitele lidských zdrojů české pobočky Dimitrose Karampise se certifikát může zařadit k důvodům, proč pracovat právě pro jeho firmu. Pokud razítko férovosti přitáhne více žen, pomůže to naplnit další cíl společnosti. "Do roku 2020 chceme mít 40 procent žen na manažerských pozicích," uvedl Karampis s tím, že nyní mají lehce nad 30 procent.