Při cestě ze západoafghánské provincie Farah do sousedního regionu Herát havarovala ve středu helikoptéra afghánské armády. Všech 25 lidí na palubě zahynulo. Byl mezi nimi například i zástupce velitele armády v celém západním Afghánistánu nebo předseda rady stařešinů provincie Farah. Mluvčí gubernátora provincie Farah Naser Mehri potvrdil, že dva vrtulníky letěly do sousední provincie a nad jedním ztratil pilot kontrolu. Podle Mehriho stroj kvůli špatnému počasí narazil do vrcholu jedné z hor. Naopak mluvčí Tálibánu, který se k útoku přihlásil, tvrdí, že letoun byl sestřelen bojovníky hnutí.

Pro afghánskou vládu je to další neštěstí za poslední dobu. Během kampaně před nedávnými parlamentními volbami Tálibán zabil desítky členů volebních komisí, aby tak hlasování znemožnil.

Největší ztrátou ale byla smrt generála Abdula Raziqa, vlivného velitele policie v Kandaháru, který byl znám pro svůj nesmiřitelný postoj vůči Tálibánu. Toto hnutí, které se k jeho vraždě přihlásilo, mu v roce 1994 zabilo otce a strýce a Raziq často mluvil o tom, že se je celý život snaží pomstít. Atentátníkem byl člen ochranky guvernéra provincie Kandahár a k útoku, při němž kromě Raziqa zemřel i místní šéf tajné služby Abdul Momin, došlo bezprostředně po schůzce vysokých představitelů zmíněné provincie s vrchním velitelem spojeneckých sil v Afghánistánu, americkým generálem Austinem Millerem. Abdul Raziq byl mezi svými muži velmi oblíbený, a dokonce se objevily teorie, že ho měli kvůli tomu Američané odstranit. V Kábulu se kvůli tomu konala protiamerická demonstrace.