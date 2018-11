Ruská vesmírná agentura má problém. Žádná pojišťovna se nepřihlásila do tendru na pojištění startu rakety Sojuz-2.1b s družicí navigačního systému Glonass. Ta má vzlétnout již nyní o víkendu z vojenského kosmodromu Pleseck. Roskosmos navrhuje zaplatit 178 milionů rublů (asi 62 milionů korun) s tím, že v případě havárie by pojišťovna zaplatila škodu v hodnotě dvou miliard rublů. To se zjevně finančníkům nezdá příliš výhodné.

Podle zdroje agentury RIA Novosti pojišťovny odrazuje nedávná havárie rakety Sojuz-FG, která málem skončila smrtí ruského kosmonauta Alexeje Ovčinina a jeho amerického kolegy Nicka Haguea. Ti nakonec bezpečně nouzově přistáli. Náklad potravin a dalších zásob pro Mezinárodní kosmickou stanici byl ale samozřejmě ztracen. Stanice má zatím zásoby na další půlrok. Proto se netrpělivě očekávalo, jaké budou závěry vyšetřování této havárie a zda rakety budou moci znovu létat.

Roskosmos ve středu oznámil, že příčinou havárie bylo selhání senzoru oddělení prvního a druhého stupně, které vedlo k poškození nádrže prvního stupně a následné havárii. Potvrdil to ředitel Roskosmosu pro pilotované lety Sergej Krikalev. Ten také prohlásil, že další loď s kosmonauty na palubě by se k Mezinárodní kosmické stanici mohla vydat už počátkem prosince. Zda ji ale někdo pojistí, to již neupřesnil.