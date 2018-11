Seděli jsme v hospodě, v tom českém chrámu tolerance a demokracie. Kamarád se napil piva a zeptal se: "A co si ty myslíš o změně času? Má být trvale letní, nebo zimní?"

Zaskočil mě. V tu chvíli jsem si nemyslel nic. "Je mi to celkem jedno," odvětil jsem, předpokládaje, že tím to bude vyřešeno. Že využijeme oné výsady mužů, kteří se znají dlouho a dobře, a tudíž mohou u piva jen sedět a mlčet. Případně sem tam prohodit něco nedůležitého, například o dívkách procházejících kolem.

To jsem však netušil, jak naléhavý se problém jeví mému příteli.

"Děláš si legraci? Tobě je jedno, že tu chce Babiš zavést celoročně zimní čas? A že i v létě bude v sedm hodin tma?" řekl temně.

Odpověděl jsem, smířlivě a spíše coby konstatování, že žádný zimní čas neexistuje. Že jsme v Evropě od roku 1979 měli zavedený čas letní a ten by teď měl být zrušen.

Přítel popuzeně zaprskal. "Tedy zrovna od tebe jsem tak laciné slovíčkaření nečekal. Vážně nechápeš, že se teď rozhoduje o něčem, co tady bude další desítky let? A co odskáčou především naše děti?"

Už jsem měl na jazyku, že to asi nechápu… ale VTOM se to stalo. Ta zákeřná věc, která často přichází většinou bez varování a náhle. A o to je nebezpečnější.

Může se přihodit komukoli, a zvlášť v poslední době má už parametry epidemie. Udělal se mi názor.

Udělal se mi názor na něco, co mi ještě před minutou bylo jedno a o čem nic nevím. Ale o to byl ten názor silnější a dral se ven.

Abych to shrnul, v následujících dvou hodinách jsme nejprve v poklidu, pak v mírném neklidu a nakonec v rozčilení prodebatovali všechny aspekty změny času.

"Cha, ty jseš jeden z těch hlupáků, kteří si myslí, že když bude v zimě letní čas, bude horko a budeme se chodit koupat k rybníku?" přistihl jsem se, jak v jednu chvíli kvičím.

"Kdyby ses poslouchal a měl v hlavě kus mozku, sám se ze sebe rozpláčeš," zaslechl jsem v jiný moment z protější strany stolu.

Předpokládám, že na začátku debaty jsme každý měli více či méně silný POCIT, jak by bylo lepší, aby se změna času v Evropě vyřešila. Po dvou hodinách námi oběma cloumala JISTOTA, že to víme.

A že víme také to, co se stane, když se evropští politici nakonec rozhodnou opačně. Že je to cesta… a teď si vyberte: do pekel, na Východ, do háje či na spoustu dalších míst, která už nelze konkretizovat.

Naštěstí, jak jsem už zmínil, je hospoda českým chrámem tolerance. Kdybychom s přítelem debatovali na Facebooku, už jsme se vzájemně zablokovali. U piva jsme se zachovali jako džentlmeni. Rozpočetli na korunu přesně útratu a se zabručením pozdravu jsme se rozešli. "Že jsem si kazil večer," měl jsem v očích, zatímco v těch jeho stálo: "To už by snad bylo lepší, kdybych se doma se ženou díval na TV Barrandov."

Hned jsem se také šel podívat na zmíněný Facebook, pak Twitter a pro jistotu ještě Instagram. A pozoroval onu zajímavou, byť známou a vyzkoušenou věc. Ti z mých přátel, kteří zastávali MŮJ názor, byli vesměs chytřejší, sympatičtější a vzdělanější. Nebyli militantními křiklouny hloupostí, ba naopak SVŮJ, a tedy vlastně NÁŠ názor obhajovali férově a věcně.

Ti DRUZÍ představovali opak. Primitivní demagogové bez špetky slušnosti. Prostě jako můj přítel v hospodě. Až ráno, když jsem vychladl a díky poklesu adrenalinu, testosteronu a dalších chemikálií v oběhovém systému se můj názor trochu zmenšil, mi došlo, jak je to celé bizarní.

Že jde přesně o problém, který nelze vyřešit správně a exaktně. Že cokoli řekneme ("večer bude déle světlo"), lze zpochybnit, a že k jakémukoli racionálnímu argumentu lze postavit stejně racionální protiargument.

A hlavně že v porovnání s tím, co musíme nebo bychom měli řešit − ať už jako lidstvo, nebo jako jednotlivci −, je to problém v zásadě marginální a nedůležitý. A že ho nakonec někdo nějak rozhodne a tak to bude. Navzdory emocím, které námi dnes cloumají, to naše životy ovlivní nepatrně.