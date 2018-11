Při procházce zalesněným okolím Žákovy hory ve Žďárských vrších na Vysočině není na první pohled znát nic mimořádného. Kolem rostou převážně smrky doplněné buky a jedlemi, tedy běžný mix českých smíšených lesů. Zvláštní je snad jen to, že by zde návštěvník marně hledal mýtinu vzniklou po rozsáhlejší těžbě dřeva. Stovka lesníků z 12 zemí Evropy, kteří do lesů hraběte Constantina Kinského v minulých dnech zavítali na mezinárodní odbornou konferenci, si je ale vědomá toho, že se nachází na výjimečném místě.

"Zdejší proměna lesů nám připadá zajímavá a zřejmě k ní budeme muset přistoupit také. Jak jinak dosáhnout toho, aby naše lesy lépe odolávaly klimatickým změnám, které následují kůrovcové kalamity?" říká lesník Edward Wilson z Irska. "Kůrovce, který se v posledních letech přemnožil na evropské pevnině, u nás zatím nemáme. Také v našich lesích ale převažují smrky, které jsou jejich hlavní potravou. Vlivem globálního oteplování by se mohl kůrovec rozšířit i k nám, potřebujeme proto vědět, jak se na něj připravit," vysvětluje, proč na Vysočinu přijel.

Jako ukázku správného hospodaření vybrali organizátoři akce právě lesy hraběte Kinského. "Zdejší hospodář Jiří Bína byl v podobné výchozí pozici jako většina jeho českých kolegů. Za 25 let práce se mu ale povedlo místní smrkové porosty proměnit v lesy s větší pestrostí a odolností," uvádí Milan Hron, šéf tuzemské odnože evropské lesnické organizace Pro Silva ("Pro les"), která celou akci organizovala. Pro Silva vznikla před necelými třiceti lety jako společenství pokrokových lesníků, kteří chtěli hospodářské lesy spravovat podle zásad bližších přirozenému přírodnímu vývoji. Tak, jako to dělají ve zdejších Kinského lesích.