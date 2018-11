Nedaleko džunglí, kde kdysi vojáci japonské císařské armády sváděli boje s britskou armádou o přístup do Indie, začalo ve čtvrtek první historické společné cvičení indické armády a japonských jednotek sebeobrany. Dvoutýdenní cvičení má vyslat signál Číně, že Indie i Japonsko jsou připraveny úzce spolupracovat v době, kdy Peking dává najevo, že se chce stát plnokrevnou světovou mocností a zvyšovat svůj vliv.

Vojáci jen následují politiky. Cvičení začíná pár dní poté, co se potkali indický premiér Naréndra Módí a jeho japonský kolega Šinzó Abe a domluvili se na širokém spektru ekonomické spolupráce − opět s myšlenkou na rostoucí moc Číny. Premiér Abe byl krátce předtím sám v Číně na první návštěvě po sedmi letech, což jen ilustruje, s jakou opatrností Japonsko k velkému sousedovi, ale zároveň klíčovému obchodnímu partnerovi přistupuje.

Evropané to mají logicky kvůli geopolitice jinak a na Číně je zajímá především obchodní stránka věci. Až v posledních letech, ale i v Evropě roste opatrnost vůči Číně. Zatím se promítá hlavně do návrhů, jak omezit čínské investice do evropských strategických podniků.

Česko za prezidenta Miloše Zemana zvolilo v podstatě opačný postup: od předchozí opatrnosti vůči čínské politice až k servilitě ve snaze získat čínské investice do Česka a otevřít si výhodnější přístup na čínský trh.

O tristních výsledcích v prvním bodě svědčí zatím poněkud nepřehledný příběh kolem nákupů společnosti CEFC v Česku (o investicích v pravém slova smyslu zatím nemůže být řeč) a jejím převzetí státním koncernem CITIC.

V druhém bodě může hodně napovědět účast české delegace v čele s prezidentem Zemanem na mezinárodním importním veletrhu v Šanghaji, který začíná v pondělí příští týden. Češi stejně jako další Evropané by chtěli, aby Peking více otevřel svůj domácí trh podobně, jako jsou otevřené trhy západní.

Se Zemanem, který míří do Číny jako hlava státu už počtvrté, jede početná vládní delegace s hned čtyřmi ministry Babišovy vlády a desítky podnikatelů. V tomto ohledu se složení delegace a její předpokládaný program neliší od podobných cest západních politiků.