S proroctvími je to těžké, bývají tak obecná a často kryptická. Známé je v tomto kontextu Cimrmanovo proroctví, že jednou v budoucnosti spolu budou bojovat dva národy, ale že vyhraje jen jeden.

Při oslavách stého výročí naší samostatnosti jsem díky Janu Kaslovi narazil na video zachycující T. G. Masaryka, jak vede hlubokou sociologickou úvahu a jasně − přitom jakoby levou zadní − fakticky prorokuje vznik internetu, navíc bezdrátového.

Nejenže se před sto lety trefil do černého, pozoruhodná je i přesnost a samozřejmost, s jakou mluví o něčem, co si v jeho době dokázal představit jen málokdo. A navíc o tom tak skálopevně mluvit veřejně, dokonce do televize, tehdy drahocenné revoluční novinky, ze které si lidé sedali na zadek. Masaryk ji hbitě pochválí a ihned využije k odskoku o sto let do budoucna. Vše zakončuje eticko-sociologickou úvahou o konci pokrytectví a skrývání a začátku upřímnosti lidstva. Elegantně, krásnou angličtinou, s úsměvem, humorem, hravostí, a navíc s filozofickou hloubkou a etickým přesahem. Zde celý "videopozdrav" pro USA od možná prvního černobílého "blogera" Tomáše Garrigua Masaryka:

"Dobré ráno! Jaké dnes skvělé počasí po mlhách minulého týdne! A vím o vašem filmařství, zatím jsem ovšem osobně nic neviděl ani neslyšel. Je to krásný a veliký vynález Ameriky − a jistě ne poslední. Když však pozoruji vynalézavost našich vědců, občas si představuji ještě větší vynález. Že budeme schopni vidět a slyšet na dálku − a bez použití drátů. Jen si to představte. Mohli byste třeba z pohodlí svého obývacího pokoje sledovat džungle Afriky, co zrovna dělají divoká zvířata. A co víc, budete moct vidět a slyšet džungli naší společnosti. Tak by každý člověk byl donucen k poctivosti. A již by nebylo žádné tajnůstkaření, žádné tajné domluvy o nepravostech. Není to překrásné?"