Miroslav Singer (50)

◼ Bývalý guvernér České národní banky, nyní působí jako ředitel institucionálních vztahů a hlavní ekonom společnosti Generali CEE. Rád zdůrazňuje, že Generali je jediná finanční skupina, která má centrálu pro střední a východní Evropu v Praze. "Kromě toho, že pro mě je skvělé, že mohu do práce jezdit metrem, je to přesně to, o co by mělo Česko usilovat. Tedy aby z Prahy řídilo svůj byznys co nejvíc takto významných společností," říká Singer.

◼ V současné práci vypadá spokojeně a na otázku, zda se mu v hlavě nerodí třeba myšlenka jít do politiky, odpovídá se smíchem: "Tak to tedy nerodí. Vzpomínám si, jak Jiří Rusnok v době, kdy byl vyštván z ČSSD a začal pracovat v ING, v jednom rozhovoru působil, jako že se mu hrozně ulevilo, že už v politice nemusí být. Všechny ty ochranky, ztráta soukromí… Ne, děkuji, opravdu nechci, vůbec mě to neláká."

◼ Větší dávku soukromí, než měl v době, kdy šéfoval centrální bance, si Singer zjevně užívá: "Hlavně když nemám kravatu a sako. Lidé mě už většinou nepoznávají. Maximálně se mě ptají, jestli nejsem někdo z televize. V jednu dobu jsem jim odpovídal, že hraju roli hlavního ekonoma v Ordinaci v růžové zahradě."

◼ A co dělá exguvernér, když na sobě nemá sako a kravatu? "Čtu si knížky, chodím po severočeských horách, pěstuju víno. Mám dva vinohrady. Mimochodem, letos bude docela dobrý rok. Mám tam některá vína, která budou opravdu hodně pěkná." Pak se zarazí a poněkud pobouřeně dodá: "Ale je naprosto znechucující, že kvůli suchu u nás nerostou houby. Vždycky jsem na louce nasbíral koš bedel. Teď nic."